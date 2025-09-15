Caso de las Vigas H: Fiscalía aprehende a seis implicados del MOP

Seis personas, entre ellas <b>dos funcionarios activos y cuatro exfuncionarios del<a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas"> Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b>, fueron aprehendidas este lunes en el marco de la <b>Operación Vigas H 3.0</b>, desarrollada por la <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b> a través de la <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</a> de la <a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>.La acción se da como parte de las investigaciones por <b>delito de peculado</b> relacionadas con la desaparición de las llamadas 'Vigas H' del MOP, utilizadas habitualmente en obras de infraestructura. Los detenidos fueron localizados durante diligencias realizadas en las provincias de <b>Panamá Oeste, Veraguas y Panamá</b>.El operativo surge a raíz de un <b>informe de auditoría de la Contraloría General de la República</b>, recibido por la Fiscalía Anticorrupción el <b>25 de agosto de 2025</b>, que señalaba la presunta vinculación de estas personas en los hechos. La investigación sobre las 'Vigas H' comenzó en 2024 tras la denuncia por la desaparición de <b>600 vigas almacenadas en un depósito del sector de Farfán, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján</b>.Hasta el momento, el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> <b>ha logrado recuperar 374 vigas H </b>en zonas de difícil acceso ubicadas en diferentes puntos del país.