Caso de las Vigas H: Fiscalía aprehende a seis implicados del MOP

Seis personas, entre ellas dos funcionarios activos y cuatro exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), fueron aprehendidas este lunes en el marco de la Operación Vigas H 3.0, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

La acción se da como parte de las investigaciones por delito de peculado relacionadas con la desaparición de las llamadas “Vigas H” del MOP, utilizadas habitualmente en obras de infraestructura.

Los detenidos fueron localizados durante diligencias realizadas en las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y Panamá.

El operativo surge a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, recibido por la Fiscalía Anticorrupción el 25 de agosto de 2025, que señalaba la presunta vinculación de estas personas en los hechos.

La investigación sobre las “Vigas H” comenzó en 2024 tras la denuncia por la desaparición de 600 vigas almacenadas en un depósito del sector de Farfán, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha logrado recuperar 374 vigas H en zonas de difícil acceso ubicadas en diferentes puntos del país.