Caso PedidosYa: sin acuerdo a la vista, continúa el paro de repartidores

El paro de los motorizados de la aplicación PedidosYa continúa sin que se vislumbre una solución en el corto plazo. El asesor logístico de los motorizados en paro, Pedro Reyes, confirmó este martes 21 de abril a La Estrella de Panamá que, hasta el momento, el seguimiento de la protesta se mantiene en un 90%, y que la situación podría resolverse si la empresa accede a negociar. “El cese de operaciones se ha mantenido firme, con la convicción de que queremos que la empresa se siente a negociar. El no querer hacerlo es una muestra de soberbia por parte de la empresa”, expresó. Reyes también indicó que algunos motorizados han optado por trabajar en otras plataformas como ASAP, Uber Eats e InDrive para poder sostener a sus familias. El gremio de repartidores giró misivas a distintas figuras como la Primera Dama de la República Maricel Cohen de Mulino, la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) Aurelio Barría, solicitando su intercesión para buscar una salida al diferendo. Por su parte, la empresa PedidosYa declinó emitir comentarios, señalando que cualquier pronunciamiento será comunicado en su momento.

El testimonio de un restaurador

El propietario de un restaurante local conversó con este medio y explicó que ha intentado implementar soluciones para mantener el servicio a domicilio. No obstante, decidió no dejar de utilizar la aplicación PedidosYa para atender a sus clientes. “Yo nunca cerré la aplicación; siempre la dejo abierta para ver si entran pedidos, aunque ahora estamos hablando de apenas un 10% de los pedidos habituales. Por otro lado, publicamos en nuestras redes sociales que los clientes podían hacer pedidos directos y contratamos motorizados por fuera para seguir operando”, detalló. El empresario gastronómico también reportó una fuerte caída en las ventas debido al paro. “La plataforma ya tiene una cartera de clientes que confían en ella, así que la caída es significativa. Además, tenemos marcas tipo dark kitchen (cocinas fantasma) que dependen totalmente del delivery, y esas están prácticamente facturando cero. Si antes los ingresos eran del 100%, ahora estamos en un 10% o 12%”, explicó. El restaurador señaló que existe una división de opiniones entre los clientes. “Hay opiniones divididas. Algunos apoyan a los motorizados, otros a la empresa, y otros presentan argumentos sin fundamento. Al final, todos estamos afectados: la empresa, los motorizados y los negocios. Aquí no hay ganadores, todos perdemos”, afirmó. Asimismo, abogó por una solución dialogada que implique concesiones de ambas partes. “Es importante entender a todos los involucrados. Los motorizados no trabajan para una sola empresa; usan varias aplicaciones como ASAP o Uber Eats. Muchos trabajan con todas y eligen los pedidos que les convienen. No los veo como empleados directos, sino como prestadores de servicios independientes”, señaló. El propietario también indicó que algunos motorizados que han decidido seguir trabajando no se han adherido al paro y, según su testimonio, han sido objeto de acciones hostiles. “Algunos han sido atacados, les han robado pedidos o les revisan las motos para verificar si llevan entregas de PedidosYa. Eso es peligroso. Incluso, en algunos restaurantes, empleados han llegado a insultar a quienes no se suman al paro. Es una situación complicada”, manifestó.

Las razones del paro