Catastro Multifinalitario, información para el beneficio común, al alcance de todos

“Aquí no estamos inventando la rueda”, sostiene Andrés Pagés Chanis, administrador general de la Autoridad Nacional de Tierras, Anati. “Esto es algo que funciona en toda Latinoamérica y que hemos venido estudiando desde hace algún tiempo”.

No son pocos quienes han encontrado escollos al momento de poner en regla la información de un terreno o propiedad. Y es que son varias las instituciones involucradas en un trámite que se torna complejo y burocrático. “Esto no solo ocurre en Panamá, sino en otros países de la región y en algunos de estos países ya lo han solucionado”, explica el administrador.

“La intención es desarrollar una plataforma de acoplamiento y que todas las entidades den la información de catastro a Anati, y que todos nos comuniquemos a través de este canal. Ahorra tiempo, ahorra muchísimo dinero y aporta al fin tributario, que es la parte que más le interesa al Ministerio de Economía y Finanzas; tener información actualizada de los valores de la tierra”, agrega.

La Red Interamericana de Catastro y registro de la Propiedad (RICRP), organismo del que Panamá forma parte, ha colaborado con información, apoyo técnico y casos exitosos en experiencias similares dentro de la región, con países similares en tamaño y retos que tienen en cuanto a digitalización y presupuesto.

En cuanto al presupuesto, se está gestionando el apoyo de la banca multilateral, que ha implementado proyectos similares en otros países. El préstamo se pagaría en su totalidad en unos 7 años con el ahorro de los gastos en estos trámites y las recaudaciones generadas.

No es que no se haya visto en años anteriores la necesidad de desarrollar el proyecto, pero la falta de fondos para llevarlo a cabo fue posponiendo el momento. “Hablé con administradores anteriores y todos me decían, ‘es que no hay plata’, pero bueno, los fondos hay que buscarlos. Aquí lo que necesitamos es la intención de cambiar, las ganas de que en verdad se lleve a cabo”, asegura.

Y con ello, hacerle difícil la tarea a quienes conviene que no haya transparencia. “Hay mucha gente que lo que menos quiere es que haya transparencia, que haya un control, porque le vas a quitar negocio. Pero es lo que es, y es lo que lo que debe ser. Y con el catastro multifinalitario tienes información real, actualizada, trazable y transparente”, considera.

Con este sistema, no solo se concentra la información física de la propiedad, o sea, la ubicación del plano y su acoplamiento, sino también los valores de la tierra. “Te vas a conectar con Registro Público y con la DGI. Va a haber un valor actualizado si hay una compra-venta en el Registro Público; ese valor se va a reflejar automáticamente en la DGI y no al momento que se quiera transferir o heredar. Allí es cuando se da cuenta la gente y eso, complica todo el trámite”.

La conexión con Registro Público permite conocer quién es el propietario actual del terreno. Pero para ello, debe haber todo un proceso de levantamiento de información catastral.

“Esto nos permite saber qué terreno es de quién, tener información de terrenos nacionales, tener información de áreas protegidas, tener información de ordenamiento territorial, todo eso en un solo lugar porque al final la tierra es una, independientemente de qué institución de gobierno central o no central lleven el trámite”.