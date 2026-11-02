Cementerio Amador: historia y personajes ilustres que descansan en este camposanto

El Cementerio Amador, ubicado en el corregimiento de El Chorrillo, en la ciudad de Panamá, guarda entre sus mausoleos parte de la historia política, cultural y social del país. En este camposanto reposan los restos de expresidentes, próceres, escritores, deportistas y otras personalidades que dejaron huella en distintas etapas de la vida nacional. Con motivo del Día de los Difuntos, cada 2 de noviembre, este lugar se convierte en escenario de homenajes y romerías para recordar a quienes contribuyeron a la construcción de la República y al desarrollo de Panamá.

Un cementerio con historia

Los orígenes del Cementerio Amador se remontan a 1818, cuando empezó a utilizarse como lugar de entierro para los habitantes de la ciudad de Panamá. Con el paso del tiempo, este camposanto fue ganando importancia, al convertirse en el sitio donde descansan figuras que dejaron huella en la historia del país. En 1909 recibió el nombre de Cementerio Amador, en honor a Manuel Amador Guerrero, quien fue el primer presidente de Panamá. Hoy en día, sus tumbas, monumentos y estructuras funerarias forman parte de la historia del país y guardan los recuerdos de distintas generaciones de panameños.

¿Qué personajes históricos están enterrados en el Cementerio Amador?

Entre las personalidades más reconocidas que reposan en este camposanto se encuentran: - Manuel Amador Guerrero: primer presidente constitucional de Panamá y una de las figuras centrales de la separación de Colombia en 1903. - Demetrio H. Brid: considerado el primer presidente de facto de la República y firmante del Acta de Independencia. - Victoriano Lorenzo: líder indígena y figura de la Guerra de los Mil Días, recordado por su participación en los movimientos sociales y políticos de aquella época. - Carlos A. Mendoza: abogado y expresidente de Panamá, quien asumió la Presidencia de la República en 1910. - Justo Arosemena: jurista, político y escritor, reconocido por sus aportes al pensamiento nacional y considerado el padre de la nacionalidad panameña. - Amelia Denis de Icaza: destacada poetisa panameña, autora de la conocida composición Al Cerro Ancón. - José Antonio Remón Cantera: expresidente de Panamá, quien fue asesinado mientras ejercía el cargo en 1955. - Alfonso Teófilo Brown, conocido como Panamá Al Brown: histórico boxeador panameño que alcanzó reconocimiento internacional al convertirse en campeón mundial. - Rommel Fernández: uno de los futbolistas más emblemáticos de Panamá, cuya trayectoria deportiva dejó una huella en el fútbol nacional e internacional.

Cementerio Amador, un recorrido por la memoria histórica de Panamá