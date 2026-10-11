Cepanim: MEF suspende temporalmente las jornadas de entrega tras sismo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la suspensión temporal de las jornadas de entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), debido a la situación generada por el reciente sismo en Panamá.
La medida incluye la atención en las oficinas provinciales, el punto habilitado en Megapolis Outlets y las consultas en el edificio AVESA, como parte de los ajustes realizados al cronograma de distribución a nivel nacional.
La entidad indicó que comprende la importancia de este proceso para los beneficiarios y aseguró que trabaja para reanudar las entregas tan pronto como las condiciones lo permitan.
El MEF comunicará las nuevas fechas y los detalles para retirar los certificados a través de sus canales oficiales. Por ello, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los anuncios antes de acudir a los puntos habilitados.
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