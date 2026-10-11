  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Cepanim: MEF suspende temporalmente las jornadas de entrega tras sismo

El MEF pide a beneficiarios de Cepanim estar atentos a nuevas fechas.
El MEF pide a beneficiarios de Cepanim estar atentos a nuevas fechas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/10/2026 06:08
Las jornadas de entrega de los certificados Cepanim fueron suspendidas temporalmente mientras el MEF ajusta su programación tras el reciente sismo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la suspensión temporal de las jornadas de entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), debido a la situación generada por el reciente sismo en Panamá.

La medida incluye la atención en las oficinas provinciales, el punto habilitado en Megapolis Outlets y las consultas en el edificio AVESA, como parte de los ajustes realizados al cronograma de distribución a nivel nacional.

La entidad indicó que comprende la importancia de este proceso para los beneficiarios y aseguró que trabaja para reanudar las entregas tan pronto como las condiciones lo permitan.

El MEF comunicará las nuevas fechas y los detalles para retirar los certificados a través de sus canales oficiales. Por ello, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los anuncios antes de acudir a los puntos habilitados.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo