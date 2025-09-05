Cerro Patacón: diputados inspeccionan vertedero y proyectan nueva normativa de residuos

Un grupo de diputados de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional visitó la base de operaciones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en Cerro Patacón para conocer de primera mano el funcionamiento del relleno sanitario, que abarca más de 160 hectáreas, y evaluar el estado actual de sus instalaciones.

Durante el recorrido, fueron recibidos por el administrador general de la autoridad de Aseo, Ovil Moreno Marín, quien respondió preguntas y aclaró dudas sobre la operación del vertedero y los proyectos en marcha para optimizar la gestión de los desechos.

Entre los temas destacados, se mencionó la posibilidad de elevar a ley la regulación de los rellenos sanitarios, actualmente bajo los decretos 175 y 462, con el objetivo de fortalecer su marco normativo.

Asimismo, se presentaron los proyectos en ejecución: la licitación para la recolección de desechos en la ciudad capital, la construcción de una nueva tina de vertido con capacidad para recibir cinco millones de toneladas en los próximos años y la preparación técnica de iniciativas para la captación y tratamiento del lixiviado, así como la captura de metano generado por la descomposición de los residuos.

El administrador también informó que en lo que va del año se han registrado 42 o 43 conatos de incendio en Cerro Patacón, varios de ellos vinculados a rellenos sanitarios clandestinos cercanos, reforzando la importancia de mantener control sobre la gestión de los desechos.

Con esta visita, los diputados buscan acompañar y respaldar las iniciativas que se presentarán próximamente en la Asamblea Nacional para fortalecer la gestión de los rellenos sanitarios y garantizar la sostenibilidad ambiental del vertedero de Cerro Patacón.