Cerro Patacón: diputados inspeccionan vertedero y proyectan nueva normativa de residuos

Un grupo de diputados de la <b>Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo</b> de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> visitó la base de operaciones de la <b><a href="/tag/-/meta/aaud-autoridad-de-aseo-urbano-y-domiciliario">Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)</a></b> en <b><a href="/tag/-/meta/cerro-patacon">Cerro Patacón</a></b> para <b>conocer de primera mano el funcionamiento del relleno sanitario</b>, que abarca más de 160 hectáreas, y e<b>valuar el estado actual de sus instalaciones</b>.Durante el recorrido, fueron recibidos por el administrador general de la autoridad de Aseo, <b>Ovil Moreno Marín</b>, quien respondió preguntas y aclaró dudas sobre la operación del vertedero y los proyectos en marcha para optimizar la gestión de los desechos.Entre los temas destacados, se mencionó la posibilidad de elevar a ley la regulación de los rellenos sanitarios, actualmente bajo los decretos 175 y 462, con el objetivo de fortalecer su marco normativo.Asimismo, se presentaron los proyectos en ejecución: la licitación para la <b>recolección de desechos en la ciudad capital</b>, la <b>construcción de una nueva tina de vertido</b> con capacidad para recibir cinco millones de toneladas en los próximos años y la <b>preparación técnica de iniciativas para la captación y tratamiento del lixiviado</b>, así como la captura de metano generado por la descomposición de los residuos.El administrador también informó que <b>en lo que va del año se han registrado 42 o 43 conatos de incendio en Cerro Patacón</b>, varios de ellos <b>vinculados a rellenos sanitarios clandestinos cercanos</b>, reforzando la importancia de mantener control sobre la gestión de los desechos.Con esta visita, los diputados buscan acompañar y respaldar las iniciativas que se presentarán próximamente en la Asamblea Nacional para <b>fortalecer la gestión de los rellenos sanitarios y garantizar la sostenibilidad ambiental del vertedero de Cerro Patacón</b>.