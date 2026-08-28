César Caicedo se mantendrá detenido en un hospital hasta el 6 de septiembre

César Caicedo, imputado por su presunto rol en una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, se mantendrá bajo detención hospitalaria hasta el próximo 6 de septiembre, luego de lo que será trasladado a un centro penitenciario.

Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones confirmaron la noche de este viernes 28 de agosto la decisión de una jueza de garantías que decretó el 7 de agosto la medida cautelar actual debido a su condición médica.

Caicedo, padre de la desaparecida y reaparecida Dayra Caicedo, fue aprehendido durante la Operación Nodriza del Ministerio Público y ha sido señalado como el presunto cabecilla de una red dedicada al tráfico de drogas.

Su hija fue secuestrada el 19 de febrero de 2025 saliendo de su casa en Arraiján, y el 24 de marzo apareció en una estación de combustible.

De acuerdo a las certificaciones médicas, César Caicedo padece de una afección cardíaca. Ha sido atendido en distintos hospitales, entre ellos uno en Brisas del Golf, el Hospital Santo Tomás y más recientemente el Hospital San Fernando.

Tiene prohibidas las visitas con la excepción de su hijo y sus abogados en horario de 10 am a 5 pm, así como la entrada de teléfonos celulares.