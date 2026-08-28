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César Caicedo se mantendrá detenido en un hospital hasta el 6 de septiembre

La audiencia se llevó a cabo en la sede del Tribunal de Apelaciones del SPA.
La audiencia se llevó a cabo en la sede del Tribunal de Apelaciones del SPA. ROBERTO BARRIOS | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 28/08/2026 20:59
Magistrados del Tribunal de Apelaciones confirmaron la decisión de una jueza de garantías

César Caicedo, imputado por su presunto rol en una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, se mantendrá bajo detención hospitalaria hasta el próximo 6 de septiembre, luego de lo que será trasladado a un centro penitenciario.

Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones confirmaron la noche de este viernes 28 de agosto la decisión de una jueza de garantías que decretó el 7 de agosto la medida cautelar actual debido a su condición médica.

Caicedo, padre de la desaparecida y reaparecida Dayra Caicedo, fue aprehendido durante la Operación Nodriza del Ministerio Público y ha sido señalado como el presunto cabecilla de una red dedicada al tráfico de drogas.

Su hija fue secuestrada el 19 de febrero de 2025 saliendo de su casa en Arraiján, y el 24 de marzo apareció en una estación de combustible.

De acuerdo a las certificaciones médicas, César Caicedo padece de una afección cardíaca. Ha sido atendido en distintos hospitales, entre ellos uno en Brisas del Golf, el Hospital Santo Tomás y más recientemente el Hospital San Fernando.

Tiene prohibidas las visitas con la excepción de su hijo y sus abogados en horario de 10 am a 5 pm, así como la entrada de teléfonos celulares.

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