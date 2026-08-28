Formalizan Patronato de la Ciudad de las Artes y asumen control de su modelo administrativo y financiero

La gestión de la Ciudad de las Artes entró este viernes en una nueva etapa institucional con la instalación formal de la primera Junta Directiva de su Patronato. El acto, realizado en las instalaciones del Teatro Multifuncional Áurea “Baby” Torrijos, traspasó operativamente el control académico, cultural, administrativo y financiero del complejo cultural a un ente colegiado, informó el Ministerio de Cultura (MiCultura) este viernes 28 de agosto.

Según lo estipulado por la ley marco de la institución, la junta directiva quedó presidida por la titular de MiCultura, María Eugenia Herrera. La vicepresidencia recayó en el arquitecto e inversionista Ignacio Mallol, mientras que Juan Bosco Ureña asumió la secretaría y el gestor cultural Ricardo Gago Salinero tomó posesión de la tesorería.

Durante la primera sesión de trabajo, el pleno del patronato evaluó el modelo integral de funcionamiento y procedió con la revisión y aprobación del proyecto de estatutos reglamentarios. Este reglamento fija la normativa interna para la administración de las salas de espectáculos, los centros académicos y el uso del espacio público dentro de la infraestructura.

El establecimiento de los estatutos abre el camino para definir los mecanismos de financiamiento, la asignación de presupuestos a las distintas escuelas de formación artística que operan en el recinto y la ejecución de contratos o convenios comerciales. La directiva saliente y la comisión técnica presentaron el mapa metodológico que regirá el mantenimiento y salvaguarda de las instalaciones.

El patronato mantendrá reuniones periódicas para dar seguimiento a la hoja de ruta administrativa. Entre las tareas inmediatas del grupo directivo figura la consolidación del plan de sostenibilidad económica, la regulación del acceso de las comunidades a las presentaciones culturales y la coordinación operativa con los gremios artísticos del país.