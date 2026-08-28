Detienen a extranjera por peculado de $612 mil en Conades

Un tribunal de garantías decretó la medida cautelar de detención provisional e imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado agravado a una ciudadana extranjera aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en el marco de la investigación denominada “Cimiento Cero”, informó la noche de este viernes 28 de agosto la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El proceso que adelanta la Fiscalía Superior Anticorrupción señala un posible perjuicio económico al Estado por la suma de $612,629.07 en detrimento del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Las pesquisas relacionan a la imputada con supuestas irregularidades en la ejecución de proyectos de interés social (892 unidades sanitarias) destinados a los distritos de Macaracas y Guararé, en la provincia de Los Santos.

Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional ejecutaron la aprehensión de la imputada en la terminal aérea cuando intentaba evadir la acción de la justicia. Durante la audiencia de control de garantías, el juzgado juzgó la detención provisional como la medida más idónea, proporcional y necesaria, atendiendo a los riesgos procesales y a la gravedad del delito contra la Administración Pública.

El Ministerio Público mantiene abiertos los plazos de investigación para determinar la posible participación de otros actores, incluidos exfuncionarios o personal técnico encargados de fiscalizar las obras en la región azuerense.