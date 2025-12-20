Chilibre busca convertirse en nuevo polo turístico de la ciudad capital

Ubicado a menos de una hora del centro de la ciudad capital, el corregimiento de Chilibre apuesta a convertirse en un nuevo polo turístico enfocado en el turismo ambiental, un segmento altamente demandado por visitantes europeos y norteamericanos.

Chilibre es uno de los corregimientos con mayores áreas verdes y una rica biodiversidad de fauna dentro del área metropolitana. La zona constituye un ecosistema de gran valor ambiental, caracterizado por la presencia de cuevas, ríos y bosques que funcionan como un corredor biológico vital para el Canal de Panamá.

El corregimiento es atravesado por los ríos Chilibre y Chilibrillo, y cuenta con senderos ecológicos donde habitan especies de fauna amenazada, entre ellas ranas y diversos mamíferos. No obstante, el área enfrenta desafíos producto del crecimiento urbano, así como la falta de infraestructura y promoción turística que le permita consolidarse como un destino atractivo tanto para nacionales como para extranjeros.

El representante de Chilibre, Josimar Camaño, informó que la junta comunal sostuvo recientemente una reunión con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en la que se expusieron propuestas para trabajar de manera conjunta en el desarrollo turístico del corregimiento.

“Aunque todavía no hay nada concreto, confiamos en que pronto podamos ver resultados positivos”, señaló Camaño, quien aseguró que Chilibre cuenta con al menos tres puntos estratégicos con alto potencial para el turismo ambiental.

Entre estos atractivos mencionó las cuevas de Chilibre, donde se pueden observar cerca de diez especies de murciélagos que migran desde Panamá hasta Canadá, un fenómeno natural considerado único en la región.

También destacó el cerro Guachiche, ideal para el senderismo y cuyo desarrollo se proyecta en alianza con la empresa privada, así como la Concha de Chilibre, una granja autosostenible dedicada a la agricultura amigable con el medio ambiente.

En cuanto a la biodiversidad, Camaño resaltó que la vegetación de Chilibre está estrechamente vinculada a la presencia de murciélagos y árboles frutales, fundamentales para el equilibrio del ecosistema local.

En el área se han registrado mamíferos como el caimán, el gato solo y el tepezcuintle, algunas especies en condición de amenaza, además de una amplia variedad de anfibios.

Las autoridades locales confían en que, con voluntad institucional y apoyo del sector privado, Chilibre pueda posicionarse como un referente del ecoturismo y la educación ambiental en la ciudad capital.