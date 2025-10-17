Chiquita Panamá: Avanzan contrataciones para reactivar producción bananera en Bocas del Toro

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) mantiene un registro de 1,655 contratos , 600 de ellos para empleados permanentes.

Como parte del proceso de reactivación de operaciones de la empresa Chiquita en la provincia de Bocas del Toro, una de las primeras acciones ha sido la contratación de personal.

El dato fue revelado por la ministra Jackeline Muñoz, quien reiteró que estas posiciones están enfocadas en labores de limpieza y mantenimiento de las áreas de cosechas.

Esto permitirá conocer el estatus de las plantaciones. Según la estimación de las autoridades, las exportaciones de banano desde la provincia de Bocas del Toro deben reanudarse entre diciembre y enero de 2026.

Aproximadamente 3.000 trabajadores formarán parte de la primera fase del retorno de operaciones de la empresa en la provincia de Bocas del Toro.