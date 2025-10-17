  1. Inicio
Chiquita Panamá: Avanzan contrataciones para reactivar producción bananera en Bocas del Toro

El Ministerio de Trabajo ha confirmado la recepción de cientos de contratos de trabajos de la empresa Chiquita Panamá, que opera en la provincia de Bocas del Toro.
Por
Kathyria Caicedo
  • 17/10/2025 12:44
Aproximadamente 3 mil trabajadores formarán parte de la primera fase del retorno de operaciones de la empresa Chiquita Panamá en la provincia de Bocas del Toro.

Como parte del proceso de reactivación de operaciones de la empresa Chiquita en la provincia de Bocas del Toro, una de las primeras acciones ha sido la contratación de personal.

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) mantiene un registro de 1,655 contratos, 600 de ellos para empleados permanentes.

El dato fue revelado por la ministra Jackeline Muñoz, quien reiteró que estas posiciones están enfocadas en labores de limpieza y mantenimiento de las áreas de cosechas.

Esto permitirá conocer el estatus de las plantaciones. Según la estimación de las autoridades, las exportaciones de banano desde la provincia de Bocas del Toro deben reanudarse entre diciembre y enero de 2026.

Aproximadamente 3.000 trabajadores formarán parte de la primera fase del retorno de operaciones de la empresa en la provincia de Bocas del Toro.

