Chiquita Panamá: Avanzan contrataciones para reactivar producción bananera en Bocas del Toro

<b>El dato fue revelado por la <a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">ministra Jackeline Muñoz</a></b>, quien reiteró que estas posiciones están enfocadas en labores de limpieza y mantenimiento de las áreas de cosechas.Esto permitirá conocer el estatus de las plantaciones. Según la estimación de las autoridades, las exportaciones de banano desde la provincia de Bocas del Toro deben reanudarse entre diciembre y enero de 2026.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/economia/contrataciones-bananeras-ya-suman-mas-de-mil-personas-segun-mitradel-MO16188172" target="_blank">Aproximadamente 3.000 trabajadores formarán parte de la primera fase del retorno de operaciones</a></b> de la empresa en la provincia de Bocas del Toro.