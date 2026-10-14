Claves informativas: lo más relevante de Panamá este miércoles 14 de octubre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de noticias este miércoles 14 de octubre, con temas relacionados con el sismo, los combustibles, investigaciones judiciales y asistencia médica internacional.

CSS confirma primera muerte relacionada con el sismo: La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó la primera muerte relacionada con el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá el pasado 9 de octubre. La víctima fue Elena Barría, de 68 años, oriunda de Macaracas, en Azuero, quien resultó herida al quedar atrapada por la caída de una pared de su vivienda.

Anuncian nuevos precios de los combustibles: La Secretaría Nacional de Energía anunció las nuevas tarifas de los combustibles, vigentes del 16 al 30 de octubre de 2026. La gasolina de 91 octanos bajará cuatro centavos por litro, el diésel bajo en azufre subirá un centavo y la gasolina de 95 octanos mantendrá su precio actual.

MEF renueva licencias de Oracle en medio del caso Pandora: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la renovación de licencias y soporte del software Oracle para reforzar la seguridad y trazabilidad de sistemas críticos, como e-Tax 2.0. La medida se da en medio de las investigaciones del caso Pandora, relacionado con presuntas irregularidades en la cesión de créditos fiscales que habrían ocasionado un perjuicio al Estado estimado en 40 millones de dólares.

Mantienen arresto domiciliario de José Gabriel Carrizo: La jueza Mónica Barrios ordenó mantener el arresto domiciliario del exvicepresidente José Gabriel Carrizo durante una audiencia este miércoles 14 de octubre. Su defensa, encabezada por Víctor Orobio, apeló la decisión. La audiencia de apelación fue programada para el próximo 6 de noviembre, a las 2:00 p. m.

Costa Rica envía equipo médico de emergencia a Panamá: Un equipo médico de emergencia de Costa Rica ingresó a Panamá este miércoles por Paso Canoas, Chiriquí, para apoyar la atención hospitalaria tras el terremoto del 9 de octubre. La misión incluye dos módulos de hospitalización y uno logístico para reforzar los servicios de maternidad y atención materno-infantil en los hospitales Cecilio Castillero, en Chitré, y Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas. La ayuda tendrá una duración inicial de siete días, con posibilidad de extensión según las necesidades.