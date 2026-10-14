Elena Barría, primera víctima fatal por el terremoto de 7,5 en Panamá

Elena Barría, de 68 años, se convirtió en la primera víctima fatal del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el país el pasado 9 de octubre, tras resultar gravemente herida cuando una pared de su vivienda se desplomó sobre ella en Macaracas, provincia de Los Santos.
La Estrella de Panamá conversó con Amado, hijo de Barría, quien relató cómo ocurrió el derrumbe y los esfuerzos que hicieron para rescatarla. La mujer quedó atrapada bajo los escombros y fue liberada con ayuda de vecinos.
Barría tenía una pierna amputada debido a la diabetes y utilizaba una andadera para movilizarse. Según el testimonio de su hijo, tras el rescate intentaron llevarla a un centro hospitalario de la zona en un vehículo particular.
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Posteriormente, fue trasladada por varios centros médicos hasta la ciudad de Panamá, donde recibió atención especializada.
La mujer permaneció intubada y en estado crítico. Su familia había recibido información preocupante sobre sus posibilidades de recuperación mientras esperaba noticias de su evolución.
La vivienda también sufrió daños que, según una vecina entrevistada por este medio, fueron evaluados como pérdida total. El fallecimiento de Barría marca una nueva dimensión en las consecuencias humanas del terremoto que afectó a comunidades de Azuero.
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