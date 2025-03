Clientes pierden el 60 % de los reclamos contra las eléctricas ante la ASEP

No obstante, la queja que reciben es que pareciera que la ASEP favorece a las empresas y no a los clientes “La ASEP debería ser más agresiva a favor del consumidor cuando hay pruebas, pero suelta el caso y el consumidor pelea solo contra las empresas”, acotó.

Devoluciones por multa, en tela de duda

En otro caso, la ASEP informó que inició una auditoría de manera aleatoria a los sistemas de facturación de las empresas de distribución eléctrica con el objetivo de respaldar que los $21 millones, correspondientes a las multas aplicadas a Edemet, Edechi y ENSA, están siendo remuneradas a todos los clientes que fueron afectados desde 2011 hasta 2014.

Según la ASEP, dichas compañías eléctricas presentaron debilidades en su calidad de prestación del servicio durante el periodo citado anteriormente. “Estamos aquí para comprobar que se hayan devuelto las sumas que corresponde a cada cliente”, advirtió Zelmar Rodríguez, administradora general de ASEP, ayer.

Rodríguez se presentó a las oficinas principales de Naturgy el 25 de marzo y, previo a la auditoría correspondiente, se dirigió a los medios. Explicó que la validación de los pagos se realizará en las facturas de cada cliente, donde se reflejará el debido descuento. “Se beneficiarán aproximadamente 1.1 millones de personas”, añadió.

A su vez, la funcionaria explicó que en muchas ocasiones los apagones u otros problemas de energía no se deben al 100 % a la aplicación del servicio, sino que influye la línea eléctrica de la región, ya que cuando hay fallas en otros países como Nicaragua, El Salvador o Costa Rica, también se afecta Panamá”.

A su vez, las empresas eléctricas y gasísticas deben hacer un plan intensivo para el mantenimiento de sus líneas de distribución y mejorar su prestación del servicio, sugirió el regulador.

“Estamos realizando inspecciones para corroborar que estas medidas se estén ejecutando y hemos tenido conocimiento de un avance notable en el servicio, pero todavía hace falta”, dijo.

En caso tal se incumplan las medidas, las empresas pueden recibir sanciones de hasta 20 millones de dólares.

La ASEP ordenó a través de las resoluciones AN No.11202-Elec y AN No.11201-Elec, ambas del 27 de abril de 2017 a Edechi y Edemet, compensar B./.3,6 millones y B/.10.7 millones, respectivamente, mientras que a ENSA ordenó compensar o resarcir B/.7.3 millones, mediante la resolución AN No. 9075-elec del 7 de septiembre de 2015.