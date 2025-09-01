Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 1 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 1 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Pilar López, del Imhpa, se espera cielo parcialmente nublado. Se prevén eventos de tormentas acompañadas de ráfagas de viento.

Inicia el mes con el paso de la onda tropical No. 28 sobre Panamá, su ingreso está fortaleciendo los sistemas de baja presión.

Para horas de la mañana, se prevee algunos chubascos aislados en la Penísula de Azuero, en la región metropolitana, Panamá Oeste y en Darién.

Para horas de la tarde, se estiman eventos de tormentas de moderadas a muy fuerte desde Panamá hasta Chiriquí.

Para horas de la noche, chubascos aislados hacia Bocas del Toro, Los Santos, Panamá Este, Darién. No se descartan episodios fuertes hacia Guna Yala.