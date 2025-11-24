Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 24 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) presentó el pronóstico del tiempo para este lunes 24 de noviembre de 2025. Durante la mañana, se prevén aguaceros acompañados de actividad eléctrica en el Caribe, así como lluvias sobre Panamá Norte. En contraste, la vertiente del Pacífico registrará cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones.

Para la tarde, se mantendrán los aguaceros y las tormentas eléctricas en la región caribeña. En el Pacífico, podrían registrarse aguaceros aislados en Azuero, el golfo de Panamá y Darién, además de lluvias con actividad eléctrica en la provincia de Panamá.

Durante la noche, las lluvias y tormentas persistirán en la vertiente caribeña. En el Pacífico se esperan aguaceros en Panamá Norte, mientras que el resto de la región presentará cielos parcialmente nublados y sin lluvias.

Las autoridades mantienen advertencias debido a las condiciones marítimas. En el litoral Caribe rigen medidas de precaución por vientos, oleaje y mareas de resaca; mientras que en el Pacífico las condiciones son favorables. Permanece activo un aviso de vigilancia por los mismos fenómenos en toda la costa caribeña.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C como mínima y los 33 °C como máxima. Los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre niveles altos y extremos. El pronóstico fue emitido por el meteorólogo del IMHPA, Blas Córdoba.