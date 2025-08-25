Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 25 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 25 de agosto.

Según el pronóstico elaborado por Abdiel Vásquez, del Imhpa, se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del país con algunos aguaceros aislados y episodios de lluvia con tormentas.

Aviso de vigilancia por mar de fondo

Para este lunes 25 se mantiene un aviso de vigilancia activado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) debido al mar de fondo que se extenderá hasta el martes 26 de agosto de 2025.

Se espera una afectación para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Darién y Archipiélago de Las Perlas.

Recomendaciones del Sinaproc por el mar de fondo

- Evitar actividades recreativas y deportivas en el mar durante los días del aviso.

- Bañistas deben extremar precaución y abstenerse de ingresar al mar en playas abiertas.

- Pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas deben evitar hacerse a la mar en condiciones adversas.

- Mantener vigilancia en zonas costeras y seguir las orientaciones de las autoridades locales.

- Portar siempre chalecos salvavidas y equipo de seguridad en las embarcaciones autorizadas a navegar.

Líneas de Emergencia: 520-4426 / 911 / 6998-4809