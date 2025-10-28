Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 28 de octubre

Durante esta mañana se esperan lluvias intermitentes acompañadas de descargas eléctricas en la región de Azuero, sur de Veraguas, Golfo de Panamá y Chiriquí, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El meteorólogo Abdiel Vásquez detalló que se prevén lluvias más aisladas y de menor intensidad hacia Darién, comarca Emberá, Panamá Este, Coclé, Panamá Oeste, Costa Abajo de Colón y las zonas norte y central de Veraguas. El resto del país permanecerá mayormente nublado.

En horas de la tarde, se pronostican precipitaciones con actividad eléctrica, que podrían generar afectaciones en la región sur de Veraguas y Azuero. Para la noche, se prevé una disminución de las lluvias, aunque no se descartan chubascos aislados en Veraguas Sur, Herrera y Los Santos.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 29°C, mientras que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre niveles bajos y moderados.

El IMHPA reiteró que las condiciones marítimas continúan bajo advertencia tanto en el Caribe como en el Pacífico, por la presencia de vientos intensos y oleajes.

Asimismo, se mantienen avisos de vigilancia por la influencia del huracán Melissa en el Caribe y por lluvias y tormentas significativas que podrían afectar diversas regiones del país.