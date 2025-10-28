Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 28 de octubre

Durante esta mañana se esperan <b>lluvias intermitentes acompañadas de descargas eléctricas</b> en la región de <b>Azuero, sur de Veraguas, Golfo de Panamá y Chiriquí</b>, según el <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>.</a>El meteorólogo <b>Abdiel Vásquez</b> detalló que se prevén lluvias más <b>aisladas y de menor intensidad</b> hacia <b>Darién, comarca Emberá, Panamá Este, Coclé, Panamá Oeste, Costa Abajo de Colón y las zonas norte y central de Veraguas</b>. El resto del país permanecerá mayormente nublado.En horas de la tarde, se pronostican <b>precipitaciones con actividad eléctrica</b>, que podrían generar afectaciones en la región sur de <b>Veraguas y Azuero</b>. Para la noche, se prevé una disminución de las lluvias, aunque no se descartan <b>chubascos aislados</b> en <b>Veraguas Sur, Herrera y Los Santos</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> alcanzarán los <b>29°C</b>, mientras que los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán entre niveles <b>bajos y moderados</b>.El <b>IMHPA</b> reiteró que las <b>condiciones marítimas</b> continúan bajo <b>advertencia</b> tanto en el <b>Caribe</b> como en el <b>Pacífico</b>, por la presencia de <b>vientos intensos y oleajes</b>.Asimismo, se mantienen <b>avisos de vigilancia</b> por la influencia del <b>huracán Melissa</b> en el Caribe y por <b>lluvias y tormentas significativas</b> que podrían afectar diversas regiones del país.