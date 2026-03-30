Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 30 de marzo

El<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b></a> informó que para este día el país experimentará un clima variable, marcado por cielo parcialmente nublado, lluvias esporádicas y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica.Durante la madrugada y la mañana, la vertiente del Caribe presentará i<b>ntervalos nublados con lluvias dispersas</b>, principalmente en <b>Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas</b>. Para la tarde y la noche, se prevén aguaceros aislados en sectores de Guna Yala y Colón, mientras que en el resto de la región las lluvias serán más dispersas.En la vertiente del Pacífico, las primeras horas del día estarán caracterizadas por <b>cielos parcialmente nublados y baja nubosidad.</b> Sin embargo, en horas de la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica, generando <b>aguaceros aislados con tormentas eléctricas</b> en provincias como<b> Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién</b>, así como en las comarcas<b> Emberá Wounaan</b>. Para la noche, persistirá <b>el cielo parcialmente nublado con lluvias puntuales</b> en áreas del <b>Golfo de Panamá y el Golfo de Chiriquí.</b>Las temperaturas máximas oscilarán entre los <b>22°C y 25°C</b> en zonas montañosas, mientras que en el resto del país podrían alcanzar entre <b>28°C y 35°C,</b> manteniendo un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.En cuanto al viento, se esperan corrientes predominantes del noroeste y norte, con velocidades menores a <b>30 km/h </b>en tierra firme, aunque podrían alcanzar hasta <b>40 km/h </b>en áreas marítimas del Caribe y el Pacífico Central.Además, <b>los índices de radiación ultravioleta (UV-B) </b>se ubicarán entre niveles moderados y extremos, con valores que podrían alcanzar hasta 11, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y atender los avisos de vigilancia vigentes ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.