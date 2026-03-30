Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 30 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este día el país experimentará un clima variable, marcado por cielo parcialmente nublado, lluvias esporádicas y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica.

Durante la madrugada y la mañana, la vertiente del Caribe presentará intervalos nublados con lluvias dispersas, principalmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas. Para la tarde y la noche, se prevén aguaceros aislados en sectores de Guna Yala y Colón, mientras que en el resto de la región las lluvias serán más dispersas.

En la vertiente del Pacífico, las primeras horas del día estarán caracterizadas por cielos parcialmente nublados y baja nubosidad. Sin embargo, en horas de la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica, generando aguaceros aislados con tormentas eléctricas en provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién, así como en las comarcas Emberá Wounaan. Para la noche, persistirá el cielo parcialmente nublado con lluvias puntuales en áreas del Golfo de Panamá y el Golfo de Chiriquí.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22°C y 25°C en zonas montañosas, mientras que en el resto del país podrían alcanzar entre 28°C y 35°C, manteniendo un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.

En cuanto al viento, se esperan corrientes predominantes del noroeste y norte, con velocidades menores a 30 km/h en tierra firme, aunque podrían alcanzar hasta 40 km/h en áreas marítimas del Caribe y el Pacífico Central.

Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre niveles moderados y extremos, con valores que podrían alcanzar hasta 11, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y atender los avisos de vigilancia vigentes ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.