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Johana Patricia y Boris Alexis abren las entrevistas a aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo

Comisión de Gobierno de la Asamblea.
Comisión de Gobierno de la Asamblea. Adolfo Berrío | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 30/03/2026 10:46
Los miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales fueron los encargados de realizar las preguntas

Este lunes 30 de marzo, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Gobierno, inició el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo.

Las entrevistas se llevaron a cabo en el Salón Azul desde lad 9.30 de la mañana.

Los miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales fueron los encargados de realizar las preguntas.

La primera entrevistada fue la abogada Johana Patricia Díaz Alberola.

La diputada Janine Prado le preguntó sobre su experiencia en Derechos Humanos.

Díaz Alverola respondió que no forma parte de una organización no gubernamental que trate temas de derechos humanos, pero que tiene experiencia como abogada.

El diputado Luis Duke le preguntó que haría si una persona llegara denunciando abusos durante una manifestación y no recibiera respuesta de las autoridades.

La abogada contestó que daría todo el asesoramiento pertinente, señalando los caminos legales existentes para presentar denuncias. Pero enfatizó que como servidora pública se limitaría a hacer lo que le permite la ley.

El segundo en presentarse fue Boris Alexis Corcho Díaz, quien ocupó por 10 años el cargo de subdirector nacional de Registro Civil en el Tribunal Electoral.

"Los derechos humanos no deben ser un eslogan. Los derechos humanos hay que vivirlos", manifestó Díaz, recalcando que la Defensoría es un ente independiente al Gobierno Nacional. "Ser independiente es lo básico para ser Defensor del Pueblo".

El diputado Raphael Buchanan le preguntó cómo blindaría a la defensoría del nepotismo y los nombramientos políticos.

Corcho respondió que debe existir la meritocracia para los puestos en la Defensoría. Para ello asegura que habilitaría procesos abiertos dónde quien cumpla los requisitos y méritos pueda obtener ”los derechos humanos no deben ser un eslogan.

Los derechos humanos hay que vivirlos”, manifestó Díaz, recalcando que la Defensoría es un ente independiente al Gobierno Nacional. ”Ser independiente es lo básico para ser Defensor del Pueblo”.abajo.

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