Johana Patricia y Boris Alexis abren las entrevistas a aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo

Este lunes 30 de marzo, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Gobierno, inició el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo.

Las entrevistas se llevaron a cabo en el Salón Azul desde lad 9.30 de la mañana.

Los miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales fueron los encargados de realizar las preguntas.

La primera entrevistada fue la abogada Johana Patricia Díaz Alberola.

La diputada Janine Prado le preguntó sobre su experiencia en Derechos Humanos.

Díaz Alverola respondió que no forma parte de una organización no gubernamental que trate temas de derechos humanos, pero que tiene experiencia como abogada.

El diputado Luis Duke le preguntó que haría si una persona llegara denunciando abusos durante una manifestación y no recibiera respuesta de las autoridades.

La abogada contestó que daría todo el asesoramiento pertinente, señalando los caminos legales existentes para presentar denuncias. Pero enfatizó que como servidora pública se limitaría a hacer lo que le permite la ley.