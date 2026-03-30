¿Suben o bajan las tasas de interés? INEC revela los cambios en la banca panameña

<b><a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) </a></b>informó sobre el comportamiento de las tasas de referencia interbancarias en el mercado local durante el período comprendido entre el 7 y el 20 de marzo de 2026.Según el comunicado, se registró un incremento en el plazo de 1 semana, pasando de<b> 3.21% a 3.32%</b>. Este movimiento refleja un ajuste en el costo del dinero que los bancos se prestan entre sí en operaciones de corto plazo.El reporte detalla además que, mientras la tasa a una semana mostró un alza, otros plazos presentaron descensos. Por ejemplo:<b>2 semanas</b>: de 3.64% a 3.45%.<b>1 mes</b>: de 3.63% a 3.51%.<b>2 meses</b>: de 4.37% a 3.82%.<b>3 meses</b>: de 3.96% a 3.87%.<b>6 meses:</b> de 4.90% a 4.22%.