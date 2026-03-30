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Economía

¿Suben o bajan las tasas de interés? INEC revela los cambios en la banca panameña

La Superintendencia prevé un alivio gradual hacia finales de 2026, impulsado por la normalización del costo de los fondos y la evolución del ahorro interno.
La Superintendencia prevé un alivio gradual hacia finales de 2026, impulsado por la normalización del costo de los fondos y la evolución del ahorro interno. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/03/2026 11:07
La Superintendencia recordó que la tasa interbancaria es el porcentaje de interés que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero por períodos cortos

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) informó sobre el comportamiento de las tasas de referencia interbancarias en el mercado local durante el período comprendido entre el 7 y el 20 de marzo de 2026.

Según el comunicado, se registró un incremento en el plazo de 1 semana, pasando de 3.21% a 3.32%.

Este movimiento refleja un ajuste en el costo del dinero que los bancos se prestan entre sí en operaciones de corto plazo.

El reporte detalla además que, mientras la tasa a una semana mostró un alza, otros plazos presentaron descensos. Por ejemplo:

2 semanas: de 3.64% a 3.45%.

1 mes: de 3.63% a 3.51%.

2 meses: de 4.37% a 3.82%.

3 meses: de 3.96% a 3.87%.

6 meses: de 4.90% a 4.22%.

La Superintendencia de Bancos de Panamá recordó que la tasa interbancaria es el porcentaje de interés que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero por períodos cortos.

Además, prevé un alivio gradual hacia finales de 2026, impulsado por la normalización del costo de los fondos y la evolución del ahorro interno

En marzo de 2026, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en el rango de 3.50%–3.75%, mientras que en Panamá los analistas prevén que las tasas locales podrían comenzar a disminuir en la segunda mitad del año, con una estabilización hacia mediados de 2026 y un alivio más marcado hacia finales.

Las decisiones de la FED suelen impactar a Panamá con un desfase de varios meses, dado que el país no tiene banco central y depende de la dinámica del dólar.

Una eventual baja en las tasas internacionales podría aliviar el costo del crédito en Panamá, incentivando la inversión y el consumo hacia finales de 2026.

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