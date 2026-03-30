¿Suben o bajan las tasas de interés? INEC revela los cambios en la banca panameña

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) informó sobre el comportamiento de las tasas de referencia interbancarias en el mercado local durante el período comprendido entre el 7 y el 20 de marzo de 2026.

Según el comunicado, se registró un incremento en el plazo de 1 semana, pasando de 3.21% a 3.32%.

Este movimiento refleja un ajuste en el costo del dinero que los bancos se prestan entre sí en operaciones de corto plazo.

El reporte detalla además que, mientras la tasa a una semana mostró un alza, otros plazos presentaron descensos. Por ejemplo:

2 semanas: de 3.64% a 3.45%.

1 mes: de 3.63% a 3.51%.

2 meses: de 4.37% a 3.82%.

3 meses: de 3.96% a 3.87%.

6 meses: de 4.90% a 4.22%.