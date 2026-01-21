Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 21 de enero

Durante la noche, los <b>nublados con lluvias intermitentes</b> persistirán sobre la <b>Cordillera Central</b>, el <b>occidente de Chiriquí (zona fronteriza)</b>, <b>Coclé Norte</b>, <b>Panamá Este</b>, <b>Darién</b> y las <b>comarcas Emberá Woünaan</b>, mientras que el resto del Pacífico mantendrá <b>poca nubosidad</b>.Las temperaturas máximas oscilarán entre <b>27°C y 34°C</b> en el país. En zonas montañosas y la <b>Cordillera Central</b>, las temperaturas estarán entre <b>12°C y 24°C</b>.Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán en niveles de <b>riesgo moderado a muy alto (5-10 UV-B)</b> en el Caribe, y de <b>muy alto a extremo (10-12 UV-B)</b> en el Pacífico.