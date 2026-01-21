Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 21 de enero

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que en la vertiente del Caribe predominarán durante el día condiciones ventosas, con cielos nublados y lluvias de variada intensidad, principalmente desde Colón costa abajo hasta Bocas del Toro. En el resto del Caribe se mantendrá un cielo parcialmente nublado con lluvias ocasionales, condiciones que se extenderán hasta horas de la noche.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se espera poca nubosidad a cielo despejado en gran parte del territorio, con excepción del oriente de Darién, la comarca Emberá Woünaan, Panamá Este (sector Bayano), la Cordillera Central y Chiriquí Tierras Altas, donde se prevén nublados con lluvias ocasionales o esporádicas.

Para horas de la tarde, el IMHPA pronostica cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados de corta duración en Darién, las comarcas Emberá Woünaan, Panamá Este, Norte de Coclé y Sur de Veraguas. El resto de las regiones del Pacífico presentará nubosidad dispersa.