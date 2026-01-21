  1. Inicio
Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 21 de enero

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 34°C en el país.
Rayshel Flores
  • 21/01/2026 09:03
Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán en niveles de riesgo moderado a muy alto (5-10 UV-B) en el Caribe, y de muy alto a extremo (10-12 UV-B) en el Pacífico.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que en la vertiente del Caribe predominarán durante el día condiciones ventosas, con cielos nublados y lluvias de variada intensidad, principalmente desde Colón costa abajo hasta Bocas del Toro. En el resto del Caribe se mantendrá un cielo parcialmente nublado con lluvias ocasionales, condiciones que se extenderán hasta horas de la noche.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se espera poca nubosidad a cielo despejado en gran parte del territorio, con excepción del oriente de Darién, la comarca Emberá Woünaan, Panamá Este (sector Bayano), la Cordillera Central y Chiriquí Tierras Altas, donde se prevén nublados con lluvias ocasionales o esporádicas.

Para horas de la tarde, el IMHPA pronostica cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados de corta duración en Darién, las comarcas Emberá Woünaan, Panamá Este, Norte de Coclé y Sur de Veraguas. El resto de las regiones del Pacífico presentará nubosidad dispersa.

Durante la noche, los nublados con lluvias intermitentes persistirán sobre la Cordillera Central, el occidente de Chiriquí (zona fronteriza), Coclé Norte, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá Woünaan, mientras que el resto del Pacífico mantendrá poca nubosidad.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 34°C en el país. En zonas montañosas y la Cordillera Central, las temperaturas estarán entre 12°C y 24°C.

