Clima en Panamá | Pronóstico para este sábado 30 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) detalló la mañana de este sábado 30 de agosto que se esperan condiciones de cielo de disperso a nublado en sectores del Caribe panameño.

Además, esas condiciones en el Caribe estarán acompañadas de lluvias aisladas y actividad eléctrica, recordó el Imhpa.

El pronóstico detalla que las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, así como la provincia de Colón y el norte de Veraguas registrarán las precipitaciones más relevantes durante horas de la mañana.

Mientras que el Imhpa recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de descargas eléctricas.

Por lo tanto, se prevén también aguaceros repentinos en la provincia de Colón y el norte de Veraguas.