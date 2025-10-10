Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 10 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia debido a la previsión de lluvias significativas y tormentas que afectarán al país este viernes 10 de octubre.

Según el meteorólogo Roberto Martínez del Imhpa, las condiciones se deben a la intensificación del viento del oeste y sur, que transporta humedad desde el Pacífico, y a la posición de la zona de convergencia intertropical al norte de Panamá, interactuando con dos sistemas de baja presión.

Pronóstico detallado

En la mañana:

Se prevén cielos parcialmente nublados en la mayor parte del país, principalmente en el centro y occidente.

Según el Imhpa, se esperan nublados con lluvias a primeras horas de la mañana hacia el sur de Veraguas, con posible actividad eléctrica en el Golfo de Chiriquí.

En el sector oriental (Darién y las comarcas Emberá y Guna Yala, Panamá este y Panamá Oeste, costa arriba de Colón y golfo de Panamá) también son probables los nublados con lluvias ocasionales.

En la tarde:

El calentamiento diurno provocará el desarrollo de lluvias con tormentas en diversos sectores de las zonas Occidental, Central, la Región Metropolitana y Oriental.

En la noche:

Las condiciones lluviosas y de tormenta se mantendrán durante la noche en gran parte del territorio nacional.