Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 26 de diciembre

<b>La meteoróloga Julissa Rivera, del <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA</a>), informó que para este viernes se esperan lluvias de variada intensidad en distintas regiones del país, acompañadas de altas temperaturas, elevados índices de radiación ultravioleta y condiciones marítimas de advertencia en el Caribe.</b>Durante las <b>horas de la mañana</b>, se prevén <b>lluvias dispersas de variada intensidad en Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas</b>, mientras que en el resto de la vertiente del Caribe, así como en algunos sectores del <b>este de Panamá y Darién</b>, se esperan <b>lluvias aisladas</b>.En la <b>tarde</b>, el pronóstico indica <b>aguaceros aislados en la vertiente del Caribe</b>, además de <b>intervalos nubosos con chubascos aislados</b> en regiones como <b>Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, sur de Veraguas y Chiriquí</b>, con mayor incidencia hacia el occidente del país.Para las <b>horas nocturnas</b>, las lluvias se mantendrán <b>entre aisladas y dispersas en la vertiente del Caribe, el norte de Panamá y el golfo de Panamá</b>. En el resto del territorio nacional, se espera <b>cielo con poca nubosidad a parcialmente nublado</b>.En cuanto a las temperaturas, las <b>mínimas oscilarán entre los 10 °C y 15 °C en la cordillera Central</b>, y entre <b>20 °C y 25 °C en el resto del país</b>. Las <b>máximas</b> se ubicarán entre <b>23 °C y 26 °C en zonas montañosas</b>, y entre <b>28 °C y 33 °C en las regiones bajas</b>.El IMHPA advirtió que los <b>índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles altos y muy altos en todo el territorio nacional</b>, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición solar.En el ámbito marítimo, se mantienen <b>condiciones de advertencia en el litoral caribeño debido al oleaje</b>, mientras que en el <b>centro y oriente del Pacífico</b> se recomienda <b>precaución por mar picado</b>, especialmente en áreas de mar abierto. En contraste, el <b>Pacífico occidental presenta condiciones marítimas favorables</b>.Finalmente, la entidad informó que continúa vigente un <b>Aviso de Vigilancia por vientos intensificados y oleaje en el Caribe</b>, exhortando a las actividades marítimas a mantenerse atentas a los comunicados oficiales.