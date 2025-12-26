Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 26 de diciembre

La meteoróloga Julissa Rivera, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este viernes se esperan lluvias de variada intensidad en distintas regiones del país, acompañadas de altas temperaturas, elevados índices de radiación ultravioleta y condiciones marítimas de advertencia en el Caribe.

Durante las horas de la mañana, se prevén lluvias dispersas de variada intensidad en Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, mientras que en el resto de la vertiente del Caribe, así como en algunos sectores del este de Panamá y Darién, se esperan lluvias aisladas.

En la tarde, el pronóstico indica aguaceros aislados en la vertiente del Caribe, además de intervalos nubosos con chubascos aislados en regiones como Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, sur de Veraguas y Chiriquí, con mayor incidencia hacia el occidente del país.

Para las horas nocturnas, las lluvias se mantendrán entre aisladas y dispersas en la vertiente del Caribe, el norte de Panamá y el golfo de Panamá. En el resto del territorio nacional, se espera cielo con poca nubosidad a parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 10 °C y 15 °C en la cordillera Central, y entre 20 °C y 25 °C en el resto del país. Las máximas se ubicarán entre 23 °C y 26 °C en zonas montañosas, y entre 28 °C y 33 °C en las regiones bajas.

El IMHPA advirtió que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles altos y muy altos en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición solar.

En el ámbito marítimo, se mantienen condiciones de advertencia en el litoral caribeño debido al oleaje, mientras que en el centro y oriente del Pacífico se recomienda precaución por mar picado, especialmente en áreas de mar abierto. En contraste, el Pacífico occidental presenta condiciones marítimas favorables.

Finalmente, la entidad informó que continúa vigente un Aviso de Vigilancia por vientos intensificados y oleaje en el Caribe, exhortando a las actividades marítimas a mantenerse atentas a los comunicados oficiales.