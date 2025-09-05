Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 5 de septiembre

El meteorólogo Blas Córdoba del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá destacó que este viernes 5 de septiembre se esperan lluvias para gran parte del país.

Córdoba reiteró que en el país se esperan condiciones típicas de la temporada de lluvias durante este 5 de septiembre.

La convergencia sobre el Pacífico de Panamá y el Caribe de Colombia, junto con dos sistemas de baja presión, causarán precipitaciones en varias regiones.

Pronóstico por franja horaria:

Mañana: Se pronostican lluvias en la provincia de Bocas del Toro y en la costa de Colón. En el Pacífico, habrá aguaceros aislados en el sur de Veraguas y en los golfos de Chiriquí y Panamá.

Tarde: Las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con aguaceros y actividad eléctrica en el Caribe, especialmente en la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

En el Pacífico, se esperan aguaceros con descargas eléctricas en las zonas centro y occidental, así como en el extremo oriental del país.

Noche: Continuará la nubosidad en el Caribe, con lluvias en Colón y Bocas del Toro. En el Pacífico, se presentarán aguaceros en el sur de Veraguas y en los golfos de Chiriquí y Panamá.

Temperaturas e Índices UV:

Temperaturas: La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 29°C.

Radiación UV: Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y muy altos.

Condiciones Marítimas:

Las condiciones para la navegación y los bañistas son favorables en ambos litorales durante la mañana y la tarde.