Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 7 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para la mañana de este viernes 7 de noviembre se prevén chubascos aislados en sectores de Colón y Guna Yala, con posibilidad de extenderse hacia Darién, Panamá, Panamá Oeste y la península de Azuero.

La meteoróloga Julissa Rivera detalló que, durante la tarde, se pronostican aguaceros aislados y puntualmente fuertes en la vertiente del Pacífico, acompañados de actividad eléctrica en esa zona y en la vertiente del Caribe.

En horas de la noche, se esperan lluvias dispersas sobre el sector marítimo del Caribe panameño, las cuales podrían avanzar hacia tierra firme, afectando algunos puntos de Darién, Panamá Oeste y el sur de Veraguas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 23°C y 26°C en la cordillera central, y entre 29°C y 32°C en el resto del país.

El IMHPA advirtió que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán altos a muy altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero y mantenerse hidratado.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reportan como favorables para la navegación en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.