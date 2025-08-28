  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Compra de votos y caso San Felipe: Fiscalía Electoral presenta cifras de denuncias

La Fiscalía General Electoral informó que de las 448 denuncias recibidas en el caso San Felipe, 141 siguen bajo investigación, mientras que 108 han terminado en condenas.
La Fiscalía General Electoral informó que de las 448 denuncias recibidas en el caso San Felipe, 141 siguen bajo investigación, mientras que 108 han terminado en condenas. Fiscalía General Electoral
Por
Adriana Berna
  • 28/08/2025 16:04
La Fiscalía Electoral mantiene procesos abiertos tanto por denuncias del día de las elecciones, incluida la presunta compra de votos, como por el caso San Felipe, donde 108 personas ya han sido condenadas.

La secretaria general de la Fiscalía General Electoral (FGE), Ana Raquel Santamaría, informó entre cuestionamientos durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional que en la pasada jornada electoral se recibieron alrededor de 14 denuncias, de las cuales tres corresponden a presunta compra de votos y aún se mantienen en investigación.

En cuanto al denominado caso San Felipe, en el cual se reportó a personas que ya no vivían en el corregimiento votando por las autoridades del mismo, Santamaría detalló que la FGE ha recibido 448 denuncias en total.

De estas, 141 siguen activas en etapa de investigación, mientras que 108 han concluido con condenas y 11 con suspensión de procesos. Asimismo, 188 expedientes han sido archivados.

La funcionaria resaltó que la Fiscalía Electoral continúa dando seguimiento a los procesos en curso.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo