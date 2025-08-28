Compra de votos y caso San Felipe: Fiscalía Electoral presenta cifras de denuncias

La secretaria general de la Fiscalía General Electoral (FGE), Ana Raquel Santamaría, informó entre cuestionamientos durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional que en la pasada jornada electoral se recibieron alrededor de 14 denuncias, de las cuales tres corresponden a presunta compra de votos y aún se mantienen en investigación.

En cuanto al denominado caso San Felipe, en el cual se reportó a personas que ya no vivían en el corregimiento votando por las autoridades del mismo, Santamaría detalló que la FGE ha recibido 448 denuncias en total.

De estas, 141 siguen activas en etapa de investigación, mientras que 108 han concluido con condenas y 11 con suspensión de procesos. Asimismo, 188 expedientes han sido archivados.

La funcionaria resaltó que la Fiscalía Electoral continúa dando seguimiento a los procesos en curso.