Compra de votos y caso San Felipe: Fiscalía Electoral presenta cifras de denuncias

La secretaria general de la <b><a href="/tag/-/meta/fge-fiscalia-general-electoral">Fiscalía General Electoral (FGE)</a></b>, <b>Ana Raquel Santamaría</b>, informó entre cuestionamientos durante las vistas presupuestarias en la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> que en la pasada jornada electoral se recibieron <b>alrededor de 14 denuncias</b>, de las cuales <b>tres corresponden a presunta compra de votos</b> y aún se mantienen en investigación.En cuanto al denominado <b>caso San Felipe</b>, en el cual se reportó a personas que ya no vivían en el corregimiento votando por las autoridades del mismo, Santamaría detalló que la FGE ha recibido <b>448 denuncias en total</b>. De estas, <b>141 siguen activas en etapa de investigación</b>, mientras que <b>108 han concluido con condenas</b> y <b>11 con suspensión de procesos</b>. Asimismo, <b>188 expedientes han sido archivados</b>.La funcionaria resaltó que la Fiscalía Electoral continúa dando seguimiento a los procesos en curso.