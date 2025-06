Condenan a 9 años de cárcel a Samuel Hudson por desaparición de Aderlyn

Este miércoles 18 de junio fue sentenciado a 9 años de cárcel Samuel Hudson por la desaparición de la niña Aderlyn Llerena.

Esta condena se suma a los 38 años que debe pagar por el caso de abuso sexual contra sus hijastros. En total Hudson estará en la cárcel 47 años.

¿Dónde está Aderlyn?

Finalizó el juicio y se dictó sentencia contra Samuel Hudson, pero la gran pregunta que no encontró respuesta y que inquieta a Dalys Saldaña, madre de Aderlyn es: ¿Dónde está su hija?

Al final el juicio y visiblemente afectada al ser entrevistada por TVN Noticias, la madre de Aderlyn dijo: “Es triste, porque nunca nos dijo dónde estaba”.

”Tuvimos justicia, pero queremos la pena máxima (...) Me arrancaron mi hija de una manera tan trágica y triste. Que diga la verdad, donde está mi hija. A que madre no le duele no saber donde está su hija”, dijo Saldaña mientras intentaba contener la lágrimas.

Aderlyn Llerena desapareció el 13 de septiembre de 2022 poco antes del mediodía cuando se dirigía a la escuela tras salir de su residencia en la comunidad de Embera Purú, en San Miguelito.

El fiscal superior Humberto Rodríguez sostuvo que los elementos presentados, como el vídeo donde se ve al acusado llevándose a la menor, demuestran la responsabilidad penal de Samuel Hudson, recluido en la cárcel de Chiriquí por otros delitos de abuso sexual infantil.

Rodríguez también expresó disculpas a la familia de la niña, ya que, aún no se ha logrado ubicar a Aderlyn, pese a todos los esfuerzos.