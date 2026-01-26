Conozca cuáles son los próximos días libres oficiales en Panamá

Durante los próximos meses, Panamá contará con varias fechas de descanso oficial, lo que permitirá a trabajadores y estudiantes organizar con antelación sus actividades personales y familiares.

¿Cuáles son esas fechas?

El martes 17 de febrero se celebrará el Martes de Carnaval, día libre tras las festividades carnestolendas en todo el país.

Posteriormente, el viernes 3 de abril se conmemorará el Viernes Santo, uno de los feriados más importantes del calendario religioso, en el marco de la Semana Santa.

Finalmente, el viernes 1 de mayo se celebrará el Día del Trabajador, una fecha dedicada al reconocimiento de los derechos laborales y a la lucha histórica de la clase trabajadora.

Estos días libres representan una oportunidad para el descanso, el turismo interno y la convivencia familiar.