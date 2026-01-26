Conozca cuáles son los próximos días libres oficiales en Panamá

Durante los próximos meses, Panamá contará con varias fechas de descanso oficial, lo que permitirá a trabajadores y estudiantes organizar con antelación sus actividades personales y familiares.<b>¿Cuáles son esas fechas?</b>El<b> martes 17 de febrero</b> se celebrará el Martes de Carnaval, día libre tras las festividades carnestolendas en todo el país.Posteriormente, el <b>viernes 3 de abril </b>se conmemorará el Viernes Santo, uno de los feriados más importantes del calendario religioso, en el marco de la Semana Santa.Finalmente, el <b>viernes 1 de mayo se celebrará el Día del Trabajador</b>, una fecha dedicada al reconocimiento de los derechos laborales y a la lucha histórica de la clase trabajadora.Estos días libres representan una oportunidad para el descanso, el turismo interno y la convivencia familiar.