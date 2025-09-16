Consejo de Gabinete aprueba iniciativa para modificar la ley de carrera administrativa

El <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete</a></b> aprobó el <b>proyecto de ley 21-25</b>, que busca subrogar la <b>Ley 9 del 20 de junio de 1994</b>, normativa que regula la <b>carrera administrativa</b> en el país.La propuesta, presentada por la <b>d</b><b>irectora </b>general de carrera administrativa, <b>Sheila Valdéz</b>, busca fortalecer la transparencia, la eficiencia y el mérito como pilares fundamentales en la gestión del servicio público.Valdéz explicó que este proyecto impulsa la implementación de <b>concursos públicos al mérito</b>, así como la aplicación de <b>nuevas metodologías de evaluación de desempeño</b> para todos los servidores públicos, tanto de carrera administrativa como de libre nombramiento y remoción.Las evaluaciones serán realizadas anualmente. Además, se plantea que <b>el servidor público sea calificado por diferentes personas</b>, a diferencia del sistema actual, en el que los funcionarios solo son examinados por sus jefes.<i>'Este proyecto busca la eficiencia, transparencia y el mérito para todos los que brindan el servicio público en el país. Con su aprobación estamos impulsando concursos públicos y evaluaciones de desempeño más modernas, que garanticen procesos justos y equitativos'</i>, destacó Valdéz.Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el desarrollo de una <b>plataforma tecnológica interinstitucional</b>, que permitirá gestionar de forma integral los procesos de recursos humanos en las distintas entidades del Estado.De acuerdo a la directora general de carrera administrativa, el proyecto de ley ha sido consensuado con diversos sectores. Este contó con el apoyo del diputado <b><a href="/tag/-/meta/roberto-zuniga">Roberto Zúñiga</a> </b>de la bancada de<b> Vamos</b>, al ser su iniciativa. <i>'Este proyecto busca profesionalizar al servidor público. El funcionario que cumple, hace un trabajo eficiente y sus resultados de evaluación son satisfactorios no tiene que temer porque este proyecto no busca eliminarlos'</i>, culminó Valdéz.