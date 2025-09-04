Contraloría alerta sobre correos falsos usados para intentos de fraude en nombre del INEC

La Contraloría General de la República alertó este domingo a la ciudadanía sobre intentos de fraude mediante el uso de correos electrónicos falsos enviados en nombre del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

La entidad recordó que todo el personal del INEC utiliza exclusivamente cuentas institucionales bajo el dominio @contraloria.gob.pa para cualquier comunicación oficial.

En consecuencia, exhortó a la población a verificar siempre la dirección del remitente antes de atender solicitudes o compartir información personal.

“El INEC no utiliza cuentas personales como Gmail, Hotmail u otros para coordinar actividades relacionadas con censos, encuestas u otros procesos oficiales”, recalcó la institución.

La Contraloría pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y, en caso de recibir mensajes sospechosos, contactar de inmediato a la entidad a través de sus canales oficiales:

Central telefónica: 510-4777 / 510-5000

Correo electrónico: info@contraloria.gob.pa