Contraloría alerta sobre correos falsos usados para intentos de fraude en nombre del INEC

La <b><a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a></b> alertó este domingo a la ciudadanía sobre intentos de fraude mediante el uso de <b>correos electrónicos falsos enviados en nombre del <a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)</a></b>.La entidad recordó que todo el personal del INEC utiliza <b>exclusivamente cuentas institucionales bajo el dominio @contraloria.gob.pa</b> para cualquier comunicación oficial. En consecuencia, exhortó a la población a <b>verificar siempre la dirección del remitente</b> antes de atender solicitudes o compartir información personal.<i>'El INEC no utiliza cuentas personales como Gmail, Hotmail u otros para coordinar actividades relacionadas con censos, encuestas u otros procesos oficiales'</i>, recalcó la institución.La Contraloría pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y, en caso de recibir mensajes sospechosos, <b>contactar de inmediato a la entidad a través de sus canales oficiales</b>:Central telefónica: <b>510-4777 / 510-5000</b>Correo electrónico: <b><a rel="nofollow" href="mailto:info@contraloria.gob.pa">info@contraloria.gob.pa</a></b>