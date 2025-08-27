Corte Suprema contradice veto de Cortizo al pago de intereses por XIII mes adeudado a trabajadores

Victoria judicial para los trabajadores. Este miércoles 27 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que no es inexequible el proyecto de ley sobre el pago de intereses por retención de la segunda partida del XIII mes correspondiente al período entre 1972 y 1983.

El fallo, con fecha de 25 de agosto de 2025, fue publicado hoy en un edicto de la secretaría general de la CSJ.

“La decisión responde a la objeción de inexequibilidad presentada en diciembre de 2022 por el entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien sostenía que la Asamblea irrumpía en la jurisdicción contenciosa-administrativa del Órgano Judicial al imponer el reconocimiento del pago de intereses por mora de dicho beneficio”, detalla un comunicado del Órgano Judicial.

La Asamblea había aprobado un proyecto de ley que reconocía el pago de intereses a los trabajadores a quiénes se les habían retenido los pagos. El entonces presidente Cortizo lo vetó por inexequible. Pero ahora la CSJ declara que la Asamblea actuó dentro de sus competencias constitucionales.