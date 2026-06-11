Corte Suprema no admite demanda contra acuerdo de la Policía Municipal

La demanda estaba dirigida contra el Acuerdo Municipal No. 162 de 17 de junio de 2025, aprobado por el Consejo Municipal de Panamá para regular la organización y funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.La norma establece que la Dirección de Policía Municipal es una dependencia adscrita al Municipio de Panamá encargada de velar por el cumplimiento de acuerdos municipales, decretos alcaldicios, reglamentos y demás disposiciones administrativas vigentes dentro del distrito de Panamá.