CSJ aún no decide sobre candidatura de Mulino

El pleno extraordinario se reunió pasadas las nueve de la mañana y se declaró en sesión permanente para decidir si el Acuerdo de Sala del Tribunal Electoral, mediante el cual se habilita como principal a José Raúl Mulino, es constitucional o no

Luego de más de nueve horas de haber declarado en sesión permanente el pleno extraordinario, con un receso en medio para el almuerzo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no habían emitido un fallo con respecto a la inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino, aspirante a la presidencia por los colectivos Realizando Metas y Alianza. La discusión responde a la demanda presentada por la abogada Karisma Karamañites para que se declare inconstitucional el Pleno Resolutivo Segundo del Acuerdo de Pleno 11-1 de 4 marzo de 2024, dictado por el Tribunal Electoral.

Los titulares, Ángela Russo, Maribel Cornejo, Miriam Cheng, María Eugenia López (presidenta), Carlos Alberto Vásquez, Cecilio Cedalisse, María Cristina Chen, Ariadne Maribel García y Olmedo Arrocha, éste último ponente del proyecto, se reunieron pasadas las nueve de la mañana para debatir sobre la demanda de inconstitucionalidad del Acuerdo de Sala del Tribunal Electoral mediante el cual habilitó a José Raúl Mulino como principal, ya que el expresidente y aspirante a la presidencia de Ricardo Martinelli, fue inhabilitado por haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business en febrero pasado.

El pleno es hermético. Se filtra poco o nada. En el salón del pleno, como se conoce el sitio donde se realizan las reuniones de los magistrados, sólo participan los titulares y el secretario general de la Corte, Manuel Calvo. Poco se conoce sobre el contenido del proyecto del magistrado Arrocha. Es decir, si bajo su criterio se debe declarar constitucional o no la candidatura. El pleno de la Corte requiere al menos cinco de los nueve votos para decidir la suerte de Mulino, ya se escuchan voces de la Corte esperan que esperan que la decisión ocurra esta noche. Si el proyecto de fallo de Arrocha, cualquiera que hubiese sido el criterio, hubiese coincidido con el criterio de al menos otros cuatro colegas, se hubiera iniciado la votación.. Pero dado el tiempo de espera, algunos juristas especulan que Arrocha pudo haber perdido la ponencia, es decir, que el criterio contrario prevaleció y que se preparó un nuevo proyecto para someterlo a votación.

El lunes Arrocha recibió una nota suscrita por cuatro juristas panameños quienes le urgieron declarar ‘sustracción de materia’ en el caso, dado que el proceso de votación ya inició con el voto adelantado el pasado 23 de abril, y en la boleta aparece la foto de Mulino como candidato al cargo por ambos partidos. En este tipo de decisiones tan delicadas, la copia del proyecto de fallo del ponente por lo general se entrega de mano en mano, para evitar filtraciones o especulaciones.

En el Acuerdo de Sala, el presidente del Tribunal Electoral Alfredo Juncá, esgrimió un voto razonado al diferir de sus colegas, Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra. A su juicio, Mulino no debió correr como principal siendo aspirante a la vicepresidencia, puesto que a diferencia de otras nóminas como la de alcalde, representante o diputado, que cuentan con un suplente, no es posible aplicar este raciocinio a la nómina de presidente ya que el vicepresidente tiene atribuciones que ejerce paralelamente con el presidente, ambos en ejercicio del cargo. Para Junco el vicepresidente no es un suplente, no se podría aplicar el artículo que rige para el resto de los puestos de elección popular.

A cuatro días de las elecciones generales, el futuro sobre lo que puede ocurrir con la candidatura de Mulino es incierto, hasta no conocer la decisión. Los magistrados debatirán el contenido del fallo entrada la noche, y de no concluir, continuarán mañana 1 de mayo, día feriado, como lo hicieron el 28 de noviembre, cuando determinaron que el contrato efectuado entre el gobierno y Minera Panamá era inconstitucional.

El tema es sin duda materia para una larga discusión, ya que los magistrados tendrán que definir si la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral se ajusta a los parámetros constitucionales que requieren la elección de un presidente y vicepresidente. En el caso de Mulino, al ser suplente del principal, le impidió escoger un compañero de fórmula. Ese es uno de los aspectos que valoran en el debate, sumado a que el Tribunal Electoral no realizó gestión previa al acuerdo de Sala para que los partidos Realizando Metas y Alianza designaran a Mulino como candidato como representante. Más bien, la última fue una decisión del Pleno del Tribunal Electoral que se tomó mediante Acuerdo de Pleno.

La decisión de la Corte tiene varias implicaciones. Si se declara inconstitucional el acuerdo del Tribunal Electoral, se dejará por fuera de la carrera a uno de los ocho candidatos presidenciales, que varias encuestas lo colocan como uno de los favoritos. También dejaría sin representación a dos colectivos, uno de ellos, Realizando Metas, obligado a elegir a su candidato a lo interno, como manda el Código Electoral, por contar con más de 100 mil adherentes, mientras que el partido Alianza con casi 30 mil miembros, está eximido de esta tarea. La no realización de este ejercicio también formó parte de los alegatos de los juristas que solicitaron declarar inconstitucional la candidatura de Mulino.

El Tribunal Electoral trabaja ‘a todo vapor’, según describió el magistrado Escoffery, quien dio menor importancia a que Mulino haya corrido sin compañero de fórmula. “Esperemos que no se interrumpa la unidad del proceso electoral”, manifestó el magistrado electoral al referirse al fallo de la Corte. No es la primera vez que corre una persona sin suplente, pues algunos renunciaron o tenían condenas. Hay que acordarse que la votación ya arrancó con el voto adelantado, manifestó el magistrado, quien añadió que todos deben de votar por la misma oferta electoral”.