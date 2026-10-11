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CSS pone límites a las visitas hospitalarias tras el terremoto: esto debes saber

La CSS limita el acceso de familiares a pacientes hospitalizados tras el sismo.
La CSS limita el acceso de familiares a pacientes hospitalizados tras el sismo. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/10/2026 08:00
La CSS reforzó los controles de acceso en sus instalaciones de salud tras el terremoto, siguiendo las recomendaciones de Sinaproc.

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció nuevas restricciones para el ingreso de familiares a sus instalaciones de salud, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras el terremoto y las réplicas registradas en Panamá.

La entidad informó que solo se permitirá el acceso de un acompañante por paciente en los hospitales e instalaciones donde el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) haya autorizado la permanencia o el retorno de pacientes.

La medida también contempla controles de acceso y aforo, por lo que no se permitirá la entrada ni la permanencia de más de un familiar por paciente hospitalizado durante las visitas.

Según la CSS, estas disposiciones buscan mantener despejadas las áreas de circulación, evitar aglomeraciones y facilitar una evacuación rápida y segura en caso de que se presente una nueva emergencia.

La institución explicó que las medidas son de aplicación inmediata y forman parte de las acciones adoptadas en cumplimiento del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional, tras el sismo y las réplicas que continúan registrándose en el territorio nacional.

La CSS indicó que las disposiciones responden a las recomendaciones técnicas del Sinaproc y tienen como prioridad salvaguardar la vida y la seguridad de los pacientes, sus familiares y el personal de salud.

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