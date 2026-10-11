CSS pone límites a las visitas hospitalarias tras el terremoto: esto debes saber

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció nuevas restricciones para el ingreso de familiares a sus instalaciones de salud, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras el terremoto y las réplicas registradas en Panamá.

La entidad informó que solo se permitirá el acceso de un acompañante por paciente en los hospitales e instalaciones donde el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) haya autorizado la permanencia o el retorno de pacientes.

La medida también contempla controles de acceso y aforo, por lo que no se permitirá la entrada ni la permanencia de más de un familiar por paciente hospitalizado durante las visitas.

Según la CSS, estas disposiciones buscan mantener despejadas las áreas de circulación, evitar aglomeraciones y facilitar una evacuación rápida y segura en caso de que se presente una nueva emergencia.