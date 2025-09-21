¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo de dominical de hoy, 21 de septiembre de 2025?

<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a> </b>realiza la tarde de este domingo 21 de septiembre de 2025, el sorteo dominical No. 5518. Según informó la entidad, para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión <b>la labor del Instituto Oncológico Nacional.</b>Para este sorteo, la <b>Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos.</b><b>¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 21 de septiembre?</b>La <b>Lotería Nacional de Beneficencia </b>ha establecido <b>premios incentivos</b> para este sorteo dominical que son los siguientes:- <b>Primer Premio: </b>cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)- <b>Primer Premio:</b> cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)- <b>Segundo Premio: </b>cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)- <b>Tercer premio: </b>cuatro cifras + letras del primer premio | mil dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>Premios incentivos para chances </b><b>Números altos</b> - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares <b>Números bajos</b> - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares Para ambos casos, este premio incentivo es adicional a los 14 dólares que paga las dos cifras de la fracción. Este incentivo solo aplica en el primer premio.