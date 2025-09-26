¿Cuánto costó el Paseo de Las Estrellas al Municipio de Panamá?

El Paseo de las Estrellas es la más reciente atracción turística promovida por el Municipio de Panamá. Celebridades como Roberto “Mano de Piedra Durán”, Omar Alfanno, Olga Sinclair y Román Torres fueron inmortalizados a través de placas colocadas en Calle Uruguay.

Documentos publicados en el sitio web del municipio revelan el costo total de esta iniciativa.

El contrato para el servicio de confección e instalación de estrellas en mármol para el proyecto tuvo un costo de 22.923 dólares y fue adjudicado a la empresa CMPS, S.A.

La contratación

En el acto público participaron un total de cuatro empresas, dos de ellas con precios más bajos, pero CMPS, S.A. fue el precio más bajo entre las dos que cumplieron con todos los requisitos.

Específicamente, las empresas Soluciones LML Group, S.A. y Sign Systems, no presentaron idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, experiencia como proponente, ni paz y salvo municipal, de acuerdo al acta de apertura de propuestas.

De acuerdo a la orden de compra, cada estrella tiene un costo de 848 dólares con 11 centavos.

Proyección

La Alcaldía tiene proyectado que el Paseo sea ampliado en el futuro con más personalidades icónicas de Panamá.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, ha manifestado su intención de promover más actividades centradas alrededor de Panamá, como “Premios Lo Nuestro”.