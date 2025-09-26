  1. Inicio
PANAMÁ

Mayer Mizrachi a Univisión: ‘hablemos de Premios Lo Nuestro’ en Panamá

Mayer Mizrachi, alcalde capitalino, durante los Premios Juventud 2025.
Mayer Mizrachi, alcalde capitalino, durante los Premios Juventud 2025. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 26/09/2025 07:44
La realización de la edición número 22 de Premios Juventud en Panamá tuvo una inversión del Gobierno de 5 millones de dólares.

El resultado fue perfecto, así calificó Mayer Mizrachi, el alcalde de Panamá, la realización de la edición número 22 de los Premios Juventud en Panamá.

Mizrachi, quien formó parte de ese impulso para la realización de este evento en el país, aseguró “Panamá brilló” a través de la producción del evento, de la divulgación de los artistas y toda la exposición a través de plataformas digitales.

Para la realización de Premios Juventud en Panamá, el Gobierno central desembolsó 5 millones de dólares, cifra que tuvo detractores. Sin embargo, el alcalde capitalino destacó que toda la visibilidad que ha tenido el país cuesta mucho más que eso. “Solo traer a Marc Anthony cuesta 3 millones de dólares”, aseguró durante una entrevista ofrecida en Telemetro Reporta.

Mizrachi propone más eventos internacionales en Panamá

“Yo sé que los Grammy son pa’ 2028, hablemos de Premios Lo Nuestro”, dijo Mizrachi que fue un adelanto que le hizo a los directivos de Univisión, encargados también de esta premiación de la música latina.

Durante la entrevista, Mirzachi reconoció que Panamá necesita una arena, donde se puedan hacer una mega producción, incluso a través de su cuenta de X propuso desarrollar una arena en el área de la Cinta Costera, donde se encuentra el Club de Yates.

Imagen publicada por el alcalde Mizrachi
Imagen publicada por el alcalde Mizrachi @Mayer

“Rellenas el club de yates, creas 11 hectáreas de espacio público, concesionas el nuevo Copa Airlines Arena, la concesión paga la inversión y mantenimiento, transformas la fachada de la ciudad, Panamá se convierte el hotspot de eventos y megaproducciones en Latinoamérica”, escribió el alcalde capitalino.

