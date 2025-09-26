Mayer Mizrachi a Univisión: ‘hablemos de Premios Lo Nuestro’ en Panamá

El resultado fue perfecto, así calificó <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi, el alcalde de Panamá</a></b>, la realización de la edición número 22 de los<b><a href="/tag/-/meta/premios-juventud-2025"> Premios Juventud en Panamá. </a></b>Mizrachi, quien formó parte de ese impulso para la realización de este evento en el país, aseguró<b> 'Panamá brilló' </b>a través de la producción del evento, de la divulgación de los artistas y toda la exposición a través de plataformas digitales. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/diputado-richards-cuestiona-a-la-atp-el-uso-de-fondos-estatales-para-premios-juventud-AF15761054" target="_blank">Para la realización de Premios Juventud en Panamá, el Gobierno central desembolsó 5 millones de dólares, cifra que tuvo detractores.</a></b> Sin embargo, el alcalde capitalino destacó que toda la visibilidad que ha tenido el país cuesta mucho más que eso. <i>'Solo traer a Marc Anthony cuesta 3 millones de dólares',</i> aseguró durante una entrevista ofrecida en Telemetro Reporta.