Mayer Mizrachi a Univisión: ‘hablemos de Premios Lo Nuestro’ en Panamá

El resultado fue perfecto, así calificó Mayer Mizrachi, el alcalde de Panamá, la realización de la edición número 22 de los Premios Juventud en Panamá.

Mizrachi, quien formó parte de ese impulso para la realización de este evento en el país, aseguró “Panamá brilló” a través de la producción del evento, de la divulgación de los artistas y toda la exposición a través de plataformas digitales.

Para la realización de Premios Juventud en Panamá, el Gobierno central desembolsó 5 millones de dólares, cifra que tuvo detractores. Sin embargo, el alcalde capitalino destacó que toda la visibilidad que ha tenido el país cuesta mucho más que eso. “Solo traer a Marc Anthony cuesta 3 millones de dólares”, aseguró durante una entrevista ofrecida en Telemetro Reporta.