Cuerpo de Delegados Electorales conmemora 35 años de funcionamiento

El Cuerpo de Delegados Electorales (CDE) conmemoró 35 años de funcionamiento con una serie de actividades organizadas por el Tribunal Electoral.

Como parte de la agenda de celebraciones, este sábado 10 de enero se realizó un acto en el que se entregaron reconocimientos a miembros del CDE por su trayectoria y servicio.

Durante la ceremonia, el exmagistrado Eduardo Valdés Escoffery recibió la distinción de delegado electoral honorífico.

El mensaje institucional estuvo a cargo del magistrado primer vicepresidente del Tribunal Electoral, Luis Guerra Morales, quien se refirió al papel del Cuerpo de Delegados Electorales en los procesos electorales y en el mantenimiento del orden durante los comicios.

En el acto también se recordó que el CDE fue creado con el respaldo de los magistrados Eduardo Valdés Escoffery, Dennis Allen Frías y Guillermo Márquez Amado, quienes impulsaron la conformación de este cuerpo de ciudadanos para apoyar el desarrollo de las elecciones.

A la actividad asistieron la magistrada suplente María Eugenia Pérez de Preciado, la directora ejecutiva institucional Yara Ivette Campo, la subdirectora ejecutiva Rosalba Chin, así como otros directivos del Tribunal Electoral.

Como parte de la programación, este domingo 11 de enero se celebrará una Misa de Acción de Gracias en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, presidida por el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta, en la que se realizará una oración por la labor de los delegados electorales.

Además, en el lobby del auditorio institucional se habilitó una galería fotográfica que recoge, a través de imágenes, los 35 años de actividades del Cuerpo de Delegados Electorales y algunos momentos de su historia.