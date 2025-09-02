De un puerto al crimen organizado: así nació la investigación que llevó a la aprehensión de cuatro personas

En un operativo conjunto entre los agentes de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y personal portuario, se desarrollaron este martes 2 de septiembre diligencias de allanamiento y registros en un puerto del Pacífico.

De acuerdo con la Policía Nacional, esas diligencias culminaron este martes con la aprehensión de cuatro personas vinculadas a un caso de narcotráfico.

El operativo forma parte de la operación “Convicción”, una investigación iniciada en enero de 2025 tras el hallazgo de “sustancia ilícita” oculta en un contenedor con destino a Francia.

En esta ocasión, las autoridades incautaron 220 paquetes de presunta droga, cuyo valor comercial supera los 14 millones de dólares, lo que constituye un importante golpe al crimen organizado.

Según la Policía Nacional, las pesquisas buscan ahora identificar la totalidad de las responsabilidades.

También se tiene el propósito de avanzar en la desarticulación de las redes criminales que operan en el país y que utilizan los puertos para el tráfico internacional de drogas.