Más de una decena de muertos tras caída de autobús a un abismo en Colombia

Más de una decena de fallecidos y 20 heridos tras vuelco de autobús en Colombia.
Por
AFP Servicios
  • 14/12/2025 11:51
Más de diez personas murieron el domingo en el noroeste de Colombia luego de que un autobús que transportaba a estudiantes de un colegio cayera a un abismo, informó un gobernador.

Los jóvenes viajaban en una excursión desde el Caribe colombiano hacia Medellín cuando ocurrió el accidente, según escribió en la red X el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados”, añadió.

Rendón no especificó las edades de las víctimas.

Imágenes divulgadas por medio locales muestran el autobús destrozado en el abismo y a un grupo de rescatistas evacuando a personas en camillas.

Colombia registró en 2024 un promedio de 22 muertes diarias por accidentes de tránsito, según la autoridad vial.

