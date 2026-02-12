Citi financia $1.33 mil millones para tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá

Citi anunció que el financiamiento del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá por un monto total de $1.33 mil millones, en una de las operaciones más relevantes para la infraestructura de transporte del país.

La entidad actúa como Sole Coordinator y Mandated Lead Arranger en la estructuración del crédito, que fue diseñado bajo un esquema pionero de financiamiento respaldado por agencias de crédito a la exportación (ECA).

La transacción cuenta con el apoyo de las agencias coreanas K-SURE y KEXIM, además de la agencia multilateral BID Invest, según informó la entidad bancaria a través de un comunicado.

“Este financiamiento refleja la capacidad de Citi para estructurar soluciones innovadoras en proyectos de infraestructura de gran escala, movilizando capital internacional hacia iniciativas que generan impacto económico, social y ambiental. Nos enorgullece apoyar un proyecto que transformará la movilidad en Panamá y contribuirá al desarrollo sostenible del país,” señaló Malcolm Muñoz, Gerente General de Citi Panamá.

Obra estratégica para Panamá Oeste

El proyecto comprende un segmento subterráneo de 4.4 kilómetros que conectará Albrook con la estación Panamá Pacífico, ofreciendo una alternativa de transporte público rápida, confiable y sostenible para más de 500,000 residentes en Panamá Oeste.

La nueva infraestructura reducirá los tiempos de traslado de 90 a 38 minutos, lo que impactará directamente en la productividad y en los costos de transporte de los usuarios. Además, promoverá una alternativa más segura y eficiente frente al uso de vehículos particulares y buses diésel, contribuyendo al uso responsable de recursos y al desarrollo de infraestructura resiliente.

Con esta línea, el sistema integral del Metro de Panamá atenderá en promedio a 180,000 pasajeros diarios, fortaleciendo la integración del transporte público y mejorando la calidad de vida en una zona con alta dependencia del automóvil.

La operación consolida el liderazgo de Citi en la estructuración de financiamientos de infraestructura y en operaciones respaldadas por agencias de crédito a la exportación en América Latina.

Asimismo, demuestra la capacidad de la red global del banco para articular capital internacional mediante la colaboración entre sus equipos en las Américas, Corea y Panamá, asegurando los recursos para una de las obras de mayor impacto económico y social en el país.