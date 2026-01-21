Defensoría del Pueblo y ASEP evalúan mejoras al sistema de alerta Amber

La Defensoría del Pueblo y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) sostuvieron una reunión de trabajo para evaluar el funcionamiento del sistema de Alerta Amber en Panamá, con el objetivo de fortalecer este mecanismo como herramienta clave para la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

El encuentro fue encabezado por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, y la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, quienes analizaron la necesidad de reglamentar la ley que regula la alerta Amber, a fin de garantizar que los mensajes de alerta sean emitidos de manera inmediata, gratuita y con cobertura nacional, conforme al propósito para el cual fue creada.

Durante la reunión, se señaló que los mensajes que actualmente se difunden a través de la pasarela tecnológica existente no siempre cumplen con los niveles de inmediatez requeridos en situaciones de desaparición de menores, lo que hace necesario reforzar tanto el marco normativo como los mecanismos de difusión del sistema.

Asimismo, se destacó que la mensajería masiva es un elemento determinante para una búsqueda efectiva, por lo que se planteó la importancia de que este servicio sea brindado de forma gratuita por las empresas de telecomunicaciones, en atención a su responsabilidad social con la niñez y adolescencia.

La Defensoría del Pueblo y la ASEP coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para promover acciones oportunas y eficaces que contribuyan a la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia en el país.