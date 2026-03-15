‘¡Déjense de cuentos!’ Monseñor Ulloa aclara por qué los católicos no adoran imágenes

El Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, defendió la tradición del arte sacro en la Iglesia Católica, calificando las imágenes religiosas como una “catequesis viva” que conduce al corazón del Evangelio.

Estas declaraciones se dieron este domingo durante la Eucaristía, en el marco de la presentación del nuevo conjunto escultórico de “La Última Cena”, obra del reconocido artista español Jorge Domínguez Conde, que será bendecida formalmente el próximo Jueves Santo.

Durante su intervención, Ulloa fue enfático al abordar las críticas históricas sobre el uso de figuras en el culto católico.

“A dos mil años, no me vengan con el cuento de que los católicos adoramos imágenes”, sentenció Ulloa, instando a los detractores a profundizar en la historia eclesiástica antes de emitir juicios.

Para el Arzobispo, estas piezas no son objetos de adoración ni simples adornos artísticos, sino herramientas visuales que permiten a los fieles contemplar los misterios de la fe “sin palabras”, funcionando como un anuncio del Evangelio que camina entre el pueblo.