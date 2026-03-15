‘¡Déjense de cuentos!’ Monseñor Ulloa aclara por qué los católicos no adoran imágenes

La nueva obra, que se suma a otras piezas de Domínguez Conde en el país como el Jesús Nazareno y el Cristo Yacente, destaca por su rica simbología. Monseñor explicó que la disposición de los personajes busca interpelar la conciencia del espectador: <b>mientras Jesús aparece de pie y descalzo en el centro —como símbolo de humildad y eje de la fe—, la figura de Judas Iscariote se presenta de espaldas y alejándose de la mesa.</b> Según el Arzobispo, este detalle técnico es una metáfora de la libertad humana para aceptar o rechazar el amor divino, invitando a cada panameño a preguntarse en qué lugar de esa mesa se encuentra hoy su propio corazón.