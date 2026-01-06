Desfile de las Mil Polleras 2026: lista completa de delegaciones participantes

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) dio a conocer el listado de posiciones de las delegaciones que participarán en el Gran Desfile de las Mil Polleras 2026, una de las expresiones culturales más representativas y emblemáticas del país.

El desfile se llevará a cabo el sábado 17 de enero, a partir de la 1:00 de la tarde, en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, y contará con la participación de 108 delegaciones, que llenarán las calles de tradición, color y elegancia.