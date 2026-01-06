Desfile de las Mil Polleras 2026: lista completa de delegaciones participantes

<b>Bloque 1</b>1. Ministerio de Cultura / ATP2. Alcaldía de Las Tablas3. MINISEG4. Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación5. Mitradel6. Mides7. Alcaldía de Los Santos8. Ministerio de Obras Públicas (Mop)9. Miviot10. Clínica Dental Cambara Calderón<b>Bloque 2</b>11. Caja de Seguro Social12. Hospital del Niño13. Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible14. IPACOOP15. Canal de Panamá16. Aviadoras en Panamá17. Proyecciones Folklóricas Raíces y Cultura de mi Tierra18. Los Barranco19. Familia Urrutia Borrero20. Familia Zúñiga Vásquez y Amigos<b>Bloque 3</b>21. Ela Jaén Herrera22. La Boya Tableña - Familia Vergara Jaén23. Familia Arjona Ríos24. Tuna de la Familia Solís25. Grajales Guerra26. Las López Tableñas27.Global Bank28. Banco Lafise29. Cervecería Nacional30. Nestlé<b>Bloque 4</b>31. Banistmo 32. Banco General, S.A.33. Yappy34. Telemetro35. ASSA36. Agrupación Folklórica Junta Comunal de Don Bosco37. Proyecciones Escénicas Panamá Tierra de Ritmos y Alegría (Patria)38. Clínica Especializada Azuero39. Polleras de Panamá40. Cheaper By Penélope Nanin<b>Bloque 5</b>41. Banesco42. Ministerio de Salud 43. Municipio de Pedasí44. WTW45. Artesanal Joyero y KMC Arquitectos46. Ricardo Pérez S,A.47. Abou Saad Shriners48. Zona Libre de Colón49. Seco Herrerano50. Compañía Goly, S.A, (Machetazo)Bloque 651. Super Carnes #7 Las Tablas52. Universidad Latina de Panamá53. Sociedad Panameña de Pediatría54. Municipio de Tonosí55. Auto Servicio La Villa56. Tuna Dosis de Tradición57. Conjunto de Proyecciones Folklóricas Danza Chiriquí58. Agrupaciones Folklóricas Raza &amp; Danza59. Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños60. Organización Internacional de Jóvenes en Diplomacia Bloque 761. Señorita 3 de noviembre Bejuco 202562. Tuna Los Temblequeros63. Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá64. Argos65. Asociación Odontológica Panameña66. Amigos por Siempre67. Asociación Nacional de Técnicos en Radiología Médica68. Amepa69. Los Primos Berracos70. Danzas Folklóricas Unión ChorreranaBloque 871. Tuna El Sol72. Miss Universe Panamá- Organización Señorita Panamá73. Clubes Rotaract de Panamá74. Conjunto Folklórico Saberes y Son de Panamá75. Grupo Tzanetatos76. Al Ritmo de los tambores77. Tiesta de la Tinaja78. Asociación panameño de ejecutivos de Empresa79. Rasgos de mi Raza Negra80. Festival de la Pollera Montuna Santeña - Pocrí de Los SantosBloque 981. Colegio Episcopal de Panamá82. Innovación Empresarial de Panamá83. Conjunto Folklórico Santa Isabel84. Los Primos-Tradición y Sabor85. Patronato del Festival Nacional de la Mejorana86. Sazón Tipiquero87. Conjunto Folklórico Saberes y Son de Panamá88. Clínica La Sonrisa Pty89. Sublime Estetic90. Los BellacosBloque 1091. SSA Marine Mit92. Universidad de Panamá, FIEC facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, C.F Lujos de mi Panamá93. Kiwanis Panamá94. Serpomed / Pika Cabins95. Asociación Cívica Santeños Residentes en Panamá Este96. Los Más Más97. Conjunto Folklórico Tradiciones Interioranas de la Universidad de Paanmá98. Universidad Especializada de las Américas99. Proyecciones folclóricas ISAE Universidad100. Sonaños UnidosBloque 11101. Tradición y Cultura102. Red de jóvenes Afropanameños103. Faräo May 104. Autoridad Nacional de Aduanas105. Las Comadres folklóricas y su gente106. Conjunto de Proyecciones Folklóricas de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior107. Clínica Hospital San Juan Bautista 108. Servicio Nacional Aeronaval