Desfile de las Mil Polleras 2026: lista completa de delegaciones participantes

Contará con la participación de 108 delegaciones.
Contará con la participación de 108 delegaciones. Cedida
Por
Emilia Ze
  • 06/01/2026 13:30
El desfile se llevará a cabo el sábado 17 de enero, a partir de la 1:00 de la tarde, en la ciudad de Las Tablas.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) dio a conocer el listado de posiciones de las delegaciones que participarán en el Gran Desfile de las Mil Polleras 2026, una de las expresiones culturales más representativas y emblemáticas del país.

El desfile se llevará a cabo el sábado 17 de enero, a partir de la 1:00 de la tarde, en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, y contará con la participación de 108 delegaciones, que llenarán las calles de tradición, color y elegancia.

Conoce el listado completo del Desfile de las Mil Pollera 2026

Bloque 1

1. Ministerio de Cultura / ATP

2. Alcaldía de Las Tablas

3. MINISEG

4. Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación

5. Mitradel

6. Mides

7. Alcaldía de Los Santos

8. Ministerio de Obras Públicas (Mop)

9. Miviot

10. Clínica Dental Cambara Calderón

Bloque 2

11. Caja de Seguro Social

12. Hospital del Niño

13. Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible

14. IPACOOP

15. Canal de Panamá

16. Aviadoras en Panamá

17. Proyecciones Folklóricas Raíces y Cultura de mi Tierra

18. Los Barranco

19. Familia Urrutia Borrero

20. Familia Zúñiga Vásquez y Amigos

Bloque 3

21. Ela Jaén Herrera

22. La Boya Tableña - Familia Vergara Jaén

23. Familia Arjona Ríos

24. Tuna de la Familia Solís

25. Grajales Guerra

26. Las López Tableñas

27.Global Bank

28. Banco Lafise

29. Cervecería Nacional

30. Nestlé

Bloque 4

31. Banistmo

32. Banco General, S.A.

33. Yappy

34. Telemetro

35. ASSA

36. Agrupación Folklórica Junta Comunal de Don Bosco

37. Proyecciones Escénicas Panamá Tierra de Ritmos y Alegría (Patria)

38. Clínica Especializada Azuero

39. Polleras de Panamá

40. Cheaper By Penélope Nanin

Bloque 5

41. Banesco

42. Ministerio de Salud

43. Municipio de Pedasí

44. WTW

45. Artesanal Joyero y KMC Arquitectos

46. Ricardo Pérez S,A.

47. Abou Saad Shriners

48. Zona Libre de Colón

49. Seco Herrerano

50. Compañía Goly, S.A, (Machetazo)

Bloque 6

51. Super Carnes #7 Las Tablas

52. Universidad Latina de Panamá

53. Sociedad Panameña de Pediatría

54. Municipio de Tonosí

55. Auto Servicio La Villa

56. Tuna Dosis de Tradición

57. Conjunto de Proyecciones Folklóricas Danza Chiriquí

58. Agrupaciones Folklóricas Raza & Danza

59. Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños

60. Organización Internacional de Jóvenes en Diplomacia

Bloque 7

61. Señorita 3 de noviembre Bejuco 2025

62. Tuna Los Temblequeros

63. Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá

64. Argos

65. Asociación Odontológica Panameña

66. Amigos por Siempre

67. Asociación Nacional de Técnicos en Radiología Médica

68. Amepa

69. Los Primos Berracos

70. Danzas Folklóricas Unión Chorrerana

Bloque 8

71. Tuna El Sol

72. Miss Universe Panamá- Organización Señorita Panamá

73. Clubes Rotaract de Panamá

74. Conjunto Folklórico Saberes y Son de Panamá

75. Grupo Tzanetatos

76. Al Ritmo de los tambores

77. Tiesta de la Tinaja

78. Asociación panameño de ejecutivos de Empresa

79. Rasgos de mi Raza Negra

80. Festival de la Pollera Montuna Santeña - Pocrí de Los Santos

Bloque 9

81. Colegio Episcopal de Panamá

82. Innovación Empresarial de Panamá

83. Conjunto Folklórico Santa Isabel

84. Los Primos-Tradición y Sabor

85. Patronato del Festival Nacional de la Mejorana

86. Sazón Tipiquero

87. Conjunto Folklórico Saberes y Son de Panamá

88. Clínica La Sonrisa Pty

89. Sublime Estetic

90. Los Bellacos

Bloque 10

91. SSA Marine Mit

92. Universidad de Panamá, FIEC facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, C.F Lujos de mi Panamá

93. Kiwanis Panamá

94. Serpomed / Pika Cabins

95. Asociación Cívica Santeños Residentes en Panamá Este

96. Los Más Más

97. Conjunto Folklórico Tradiciones Interioranas de la Universidad de Paanmá

98. Universidad Especializada de las Américas

99. Proyecciones folclóricas ISAE Universidad

100. Sonaños Unidos

Bloque 11

101. Tradición y Cultura

102. Red de jóvenes Afropanameños

103. Faräo May

104. Autoridad Nacional de Aduanas

105. Las Comadres folklóricas y su gente

106. Conjunto de Proyecciones Folklóricas de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior

107. Clínica Hospital San Juan Bautista

108. Servicio Nacional Aeronaval

