Desfiles del 3 y 4 de noviembre se realizarán en rutas de la Presidencia y Vía España

El director general de Educación del Ministerio de Educación, Edwin Gordón, confirmó la mañana de este martes 21 de octubre que los desfiles patrios en el distrito de Panamá tendrán dos rutas de desfile.

De acuerdo con Gordón, en la primera ruta el 3 de noviembre participarán 39 bandas de centros educativos, 19 bandas independientes y 3 estamentos de seguridad.

Mientras que en la ruta 2, desde la Iglesia del Carmen hasta la sede de la Caja de Ahorros, participarán 40 centros educativos, 6 bandas independientes y 2 estamentos de seguridad.

Para el 4 de noviembre esta previsto que se inviertan las delegaciones que participaron en el desfile del 3 de noviembre.

Las autoridades de la Policía Nacional recomiendan a la población utilizar el transporte público durante el 3 y 4 de noviembre, especialmente las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

La ruta 1 y 2:

Presidencia de la República (Casco Antiguo): Comienza en calle 3ra Parque Simón Bolívar y termina en calle 26 Ave Balboa.

Vía España: Se inicia en la intersección de la Iglesia del Carmen y finaliza en la Caja de Ahorros de Vía España.

El horario de inicio de la parada patria del 3 de noviembre será a las 9:00 a.m. y, el 4 de noviembre, comenzará a las 8:00 a.m.

Las delegaciones, en ambas rutas, tendrán un máximo de 30 delegaciones entre escuelas y bandas independientes.

El despliegue de las festividades patrióticas tendrá un centro de operaciones, integrado por los estamentos de seguridad, como la Policía Nacional, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Protección Civil, Senan, Senafront y el SPI.

Ambas rutas estarán delimitadas con las vallas o las llamadas bicicleteras, para seguridad de las delegaciones y el público en general.