Detienen a hombre tras privar de libertad a funcionaria en Minsa de Colón

Una funcionaria de la salud fue privada de libertad ayer, sábado dentro de la sede regional del Ministerio de Salud (Minsa) en la ciudad de Colón, informó la institución en un comunicado oficial emitido este domingo.

El Minsa condenó enérgicamente el hecho y reiteró su rechazo a toda forma de violencia, en especial la violencia de género. La entidad detalló que la profesional recibió atención médica integral inmediata y contó con acompañamiento psicológico tras lo ocurrido.

Según el comunicado, se activó el protocolo institucional de protección a víctimas de violencia y se coordina con las autoridades competentes para garantizar el derecho de la funcionaria a la privacidad, la salud y el acceso a la justicia.

La institución también anunció que brindará acompañamiento en los ámbitos laboral, legal y de salud, además de ordenar la revisión inmediata de los protocolos de seguridad en todas las instalaciones de la Región de Salud de Colón.

El sospechoso fue detenido gracias a la rápida acción policial y se encuentra a disposición de la Fiscalía correspondiente.

El Minsa aseguró que tomará todas las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir y reafirmó su compromiso con la protección del personal que labora en el sistema de salud.