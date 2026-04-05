Detienen a hombre tras privar de libertad a funcionaria en Minsa de Colón

<b>Una funcionaria de la salud fue privada de libertad ayer, sábado dentro de la sede regional del <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a> </b>en la ciudad de Colón, informó la institución en un comunicado oficial emitido este domingo.El Minsa condenó enérgicamente el hecho y reiteró su rechazo a toda forma de violencia, en especial la violencia de género. La entidad detalló que<b> la profesional recibió atención médica integral inmediata y contó con acompañamiento psicológico tras lo ocurrido</b>.Según el comunicado, se activó el protocolo institucional de protección a víctimas de violencia y se coordina con las autoridades competentes para garantizar el derecho de la funcionaria a la privacidad, la salud y el acceso a la justicia.La institución también anunció que <b>brindará acompañamiento en los ámbitos laboral, legal y de salud, además de ordenar la revisión inmediata de los protocolos de seguridad en todas las instalaciones de la Región de Salud de Colón</b>.El sospechoso fue detenido gracias a la rápida acción policial y se encuentra a disposición de la Fiscalía correspondiente.El Minsa aseguró que tomará todas las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir y reafirmó su compromiso con la protección del personal que labora en el sistema de salud.