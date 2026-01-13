Día 2 del juicio Odebrecht: ¿qué papel jugaron los bancos?

Bancos panameños e internacionales jugaron un papel clave en el entramado de corrupción de Odebrecht, según se desprende de la vista fiscal del Ministerio Público.

En Panamá, la empresa tendría una relación cercana con Multicredit Bank y Credicorp Bank, de acuerdo a testimonios que reposan en el expediente.

Luis Eduardo Da Rocha Soares era un ejecutivo de Odebrecht encargado de “buscar alternativas de estructuración para que pudiésemos hacer funcionar el sector”.

Específicamente, buscaba bancos o personas para la apertura de sociedades offshore que recibieran pagos no contabilizados de Odebrecht.

La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Panamá, aprovechando que en ese momento se permitían las acciones al portador que facilitaban ocultar los beneficiarios finales.

Da Rocha Soares explicó que Olivio Rodrigues, empresario brasileño y exejecutivo de Odebrecht tenía relación con Humberto De León en Multicredit Bank de Panamá. Cuando de León fue a Credicorp Bank, las cuentas de Odebrecht migraron con él.

Estos no fueron los únicos bancos utilizados por Odebrecht. El Antigua Overseas Bank y el Meinl Bank de la pequeña isla de Antigua fueron utilizados aprovechando los controles más laxos de la legislación local.

Mientras que en Europa se utilizaron bancos de distintas legislaciones, incluyendo el PKB en Suiza, pero especialmente la Banca Privada d’Andorra y su filial BPA Serveis que, de acuerdo a la fiscalía, serían utilizados para el esquema de blanqueo de capitales.

Desde Andorra se realizarían las transferencias a cuentas en las que los beneficiarios finales eran los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

Para garantizar la confidencialidad de los movimientos bancarios, se utilizaron sistemas personalizados, específicamente la plataforma Drousys en la que se utilizaban nombres códigos que escondían la identidad de los beneficiarios de los sobornos pagados por Odebrecht.

El contacto con los bancos se hacía a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, mediante el cual se pagaban las coimas de Odebrecht.

El banquero Humberto De León detalló que se les asignaba un código y que el banco pagaba por el servicio de la plataforma. No lo veía extraño, señalando que era una práctica utilizada en Brasil para garantizar la confidencialidad.