Diputados postergan por un día más la ratificación de Dino Mon como director de la CSS

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes 3 de septiembre, en consenso con las diversas bancadas, una cortesía de sala al designado director de la Caja de Seguro Social (CSS), el empresario y actuario Dino Mon, dando apertura al proceso de ratificación de su nombramiento en el cargo.

En esta cortesía de sala se aprobó un cuestionario de 14 preguntas que debía responder Mon antes de ser ratificado por el pleno legislativo. No obstante, esta cortesía de sala solo duró media hora, solo dos diputados, previo acuerdo de bancadas, le hicieron preguntas a Mon.

Dentro de los primeros cuestionamientos, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), en torno a si mantendría los nombramientos político en la entidad, Mon manifestó que no cree en los nombramientos políticos, sino que cree en aquellos profesionales y personas que trabajan “y que van a dar la sangre por la institución como lo voy a hacer yo”.

Agregó que indudablemente hay que tener las herramientas que permitan segregar todas aquellas habilidades que son importantes para el desarrollo futuro de la Caja.

Sostuvo que va a implementar una herramienta que ya la Caja posee para que las nuevas plazas que estén disponibles y todo lo que tenga que ver con los traslados de personal de un área a otras y las promociones, se hagan de manera transparente y que se pueda contar en cada posición con el mapeo requerido para todas y cada una de las cualidades que necesita el puesto y llegar con él al objetivo y a la rendición de cuentas que busca el plan estratégico.

A pregunta de la diputada y jefa de la bancada independiente Vamos, Janine Prado en torno a si modificaría las medidas paramétricas del sistema de pensiones, Mon manifestó que “yo no vengo a discutir el tema de una reforma, me encantaría, es un tema que me apasiona, yo vengo aquí por supuesto a ponerme a la disposición para que ustedes puedan evaluar las credenciales de si en verdad me hacen ser un candidato idóneo para dirigir la Caja de Seguro Social”.

Manifestó que una de las características que tiene que cumplir el director de la CSS es proteger la seguridad social y “a eso me voy a dedicar yo si ustedes tienen a bien ratificarme aquí en el pleno esta noche”.

Señaló que lo que sí puede decir es que como protector de la seguridad social va siempre a exigir que cualquier tipo de esfuerzo que se haga, vaya primero de la mano con un esfuerzo interno de la institución; es decir, cortar los gastos superfluos, hacer que cada dólar cuente y llegue a dar soluciones concretas a la institución.

También dijo que coordinaría con el Ejecutivo aquellos esfuerzos necesarios para producir los ahorros en el erario público y en todo el presupuesto gubernamental que permita disponibilizar esos recursos dentro de la CSS y “luego de ello, y solo si hace falta, pedirle el esfuerzo a la población para enfrentar este problema que tan sentido lo tenemos a corto plazo”.

“Eso es lo que vengo a decir, no vengo a hacer unas reformas, no vengo a hablar de esas reformas [...] las medidas paramétricas son ese esfuerzo que el panameño debe hacer, pero como le dije, viene en segundo lugar, el primer lugar lo tenemos que hacer nosotros”, añadió.

Continuó diciendo que las reformas que se hagan a cualquier sistema de seguridad social no se fraguan a través de la Dirección General de la CSS, “se fraguan aquí (en la Asamblea Nacional), nosotros somos facilitadores para ese proceso, son ustedes los que tienen a través del voto popular el sentido de orientación hacia ese futuro que la Nación necesita”, recalcó.

Al ser consultado si está de acuerdo con la unificación de los sistemas de salud CSS-Minsa, Mon precisó que es un tema que hay que atender rápida y prontamente.

Aseguró que ambas partes tienen que sentarse para eliminar la duplicidad de gastos. “Los presupuestos deben de salir de las dos instituciones y en la medida que esas dos instituciones se unan, vamos a tener los presupuestos necesarios para tener la atención médica que los panameños requieren”.

Durante el análisis para ratificar a Mon, otros tres diputados intervinieron entre ellos José Pérez Barboni, Ariana Coba; del Partido Panameñista y Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM), pero repentinamente el segundo vicepresidente de la Asamblea, el diputado Jamis Acosta, quien presidía la sesión, declaró un receso hasta mañana.

Fuentes legislativas aseguran que por parte de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), habría cierta reticencia de algunos de sus diputados en darle el voto a Mon. De hecho, en el pleno legislativo eran contados los diputados perredistas presentes en el hemiciclo.Hasta el momento desde el inicio del actual periodo legislativo, la bancada oficialista de Realizando Metas ha contado con el voto del PRD para avalar más de 20 ratificaciones de funcionarios designados por el Órgano Ejecutivo. Mientras que el diputado Jorge Bloise manifestó que el receso se decretó debido a que había una larga lista de oradores pendientes por intervenir y se optó por continuar este proceso este miércoles para evitar extender la sesión hasta horas de la madrugada. El pleno se encuentra en sesión permanente hasta agotar el punto 6 del orden del día relativa a las ratificaciones de todos estos funcionarios electos.

Además, de la ratificación de Mon, el pleno legislativo también considera los nombramientos de la directora designada de la Lotería Nacional de Beneficencia, Saquina Indira Jaramillo y de Alberto Ramón Arias Boyd, como director ante la junta directiva del Metro de Panamá S. A., en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

De igual manera se analiza la ratificación de Adolfo José Fábrega García De Paredes, como administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la de Giovanni Aurelio Fletcher Hern, como miembro de la junta directiva de la Empresa Mercado Nacional de la Cadena de Frío, S. A., en representación de la Asociación de Consumidores.